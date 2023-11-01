"Проклятие для оккупантов": на Херсонщине ВСУ могут достать до логистики РФ, — эксперт (видео)

По словам эксперта Сергея Грабского, украинские войска могут дотянуться до логистических путей оккупантов, которыми происходит усиление подразделений ВС РФ на Херсонщине. Кроме того, Украине помогает рельеф местности, по которому должны двигаться авто с живой силой и техника.

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Российское командование пытается перебросить свежие силы на Херсонщину, поскольку чувствует угрозу наступления Сил обороны Украины. Между тем пути, по которым эти силы можно перебросить, находятся в зоне досягаемости ВСУ. О ситуации на юге рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала Freedom.

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Грабский отметил, что оккупированное левобережье Херсонщины — это "проклятие" для ВС РФ. Причина такой оценки заключается в том, что Кремль продолжает пытаться держать большую группировку на этом отрезке фронта, но имеет проблемы с поставками соответствующих ресурсов.

В частности, российская группировка имеет возможность получать подкрепление по двум основным дорогам. Дороги проходят через Перекоп и через Чонгар. Эти точки вполне достижимы для ВСУ, уверен эксперт. При этом объяснил, при каких условиях украинские военные смогут повредить логистику оккупантов: "при наличии и достаточном количестве ударных средств", — сказал он.

Месторасположение дорог через Чонгар и Перекоп Фото: Google maps

Если же пополнение все же проникает на территорию области, то оно оказывается в открытой степи, сообщил собеседник журналистов. Итак, для того, чтобы подвезти живую силу или технику, или снаряды, движутся ночью и малыми группами.

"Используют небольшие группы для того, чтобы осуществлять подвоз всего необходимого. Они должны сосредотачивать технику, осуществлять ночью перевозки, что тоже затрудняет доставку", — подчеркнул Грабский.

Между тем некоторое время в приоритете у ВС РФ был другой участок — там, где происходит контрнаступление ВСУ в Запорожской области. В определенный момент оккупанты поняли, что нужно выделить дополнительные силы для Херсонщины. Но ресурсов мало, поэтому их пытаются "растянуть".

"Херсонский треугольник, который образовался на левом берегу области, является, собственно, проклятием для противника, поскольку удержать его достаточно сложно, а обеспечивать — еще сложнее", — уверен эксперт.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году — события на Херсонщине

Отметим, в Херсонской ОГА рассказали, что оккупационные власти начали вывозить документацию из учреждений на левом берегу Днепра. Кроме того, готовятся вывезти имущество, которое награбили в домах украинцев. Представитель ОВА отметил, что заметны признаки будущего бегства россиян.

Между тем 1 ноября военные эксперты подтвердили, что ВСУ имеют несколько плацдармов на левобережье, куда перебрасывают живую силу, но без артиллерии. Указывают, что на сегодня не удалось наладить понтоны, а местность страдает от ударов российской авиации.

В то же время австрийский эксперт, который проанализировал ситуацию на Херсонщине, пояснил, что именно здесь Генштаб ВСУ может отрыть еще один фронт против РФ: ресурсов для этого хватает.

Напоминаем, в ночь на 1 ноября ВС РФ запустили по Украине 20 дронов-камикадзе, из которых 18 удалось сбить. Между тем пресс-служба Воздушных Сил ВСУ рассказала об успешном уничтожении двух управляемых ракет Х-59, которые летели в направлении Одесской области.