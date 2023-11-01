"Прокляття для окупантів": на Херсонщині ЗСУ можуть дістати до логістики РФ, — експерт (відео)

Зі слів експерта Сергія Грабського, українські війська можуть дотягнутись до логістичних шляхів окупантів, якими відбувається підсилення підрозділів ЗС РФ на Херсонщині. Крім того, Україні допомагає рельєф місцевості, яким мають рухатись авто з живою силою і техніка.

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Російське командування намагається перекинути свіжі сили на Херсонщину, оскільки відчуває загрозу наступу Сил оборони України. Між тим шляхи, якими ці сили можна перекинути, перебувають у зоні досяжності ЗСУ. Про ситуацію на півдні розповів воєнний експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу Freedom.

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Грабський відзначив, що окуповане лівобережжя Херсонщини — це "прокляття" для ЗС РФ. Причина такої оцінки полягає у тому, що Кремль продовжує намагатись тримати велике угрупування на цьому відтинку фронту, але має проблеми з постачанням відповідних ресурсів.

Зокрема, російське угрупування має можливість отримувати підкріплення двома основними дорогами. Дороги проходять через Перекоп та через Чонгар. Ці точки цілком досяжні для ЗСУ, впевнений експерт. При цьому пояснив, за яких умов українські військові зможуть пошкодити логістику окупантів: "за наявності та достатньої кількості ударних засобів", — сказав він.

Місцерозташування доріг через Чонгар та Перекоп Фото: Google maps

Якщо ж поповнення все ж проникає на територію області, то воно опиняється у відкритому степу, повідомив співрозмовник журналістів. Отже, для того, щоб підвезти живу силу чи техніку, чи снаряди, рухаються вночі та малими групами.

"Використовують невеликі групи для того, щоб здійснювати підвезення всього необхідного. Вони мають зосереджувати техніку, здійснювати вночі перевезення, що теж ускладнює доставку", — наголосив Грабський.

Між тим певний час у пріоритеті до ЗС РФ була інші ділянка — там, де відбувається контрнаступ ЗСУ у Запорізькій області. У певний момент окупанти зрозуміли, що потрібно виділити додаткові сили для Херсонщини. Але ресурсів мало, тому їх намагаються "розтягнути".

"Херсонський трикутник, який утворився на лівому березі області, є, власне, прокляттям для супротивника, оскільки утримати його досить складно, а забезпечувати — ще складніше", — впевнений експерт.

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році — події на Херсонщині

Зазначимо, у Херсонській ОВА розповіли, що окупаційна влада почала вивозити документацію з установ на лівому березі Дніпра. Крім того, готуються вивезти майно, яке награбували у помешканнях українців. Речник ОВА зазначив, що помітні ознаки майбутньої втечі росіян.

Між тим 1 листопада військові експерти підтвердили, що ЗСУ мають кілька плацдармів на лівобережжі, куди перекидають живу силу, але без артилерії. Вказують, що на сьогодні не вдалось налагодити понтони, а місцевість страждає від ударів російської авіації.

Водночас австрійський експерт, який проаналізував ситуацію на Херсонщині, пояснив, що саме тут Генштаб ЗСУ може відрити ще один фронт проти РФ: ресурсів для цього вистачає.

Нагадуємо, в ніч на 1 листопада ЗС РФ запустили по Україні 20 дронів-камікадзе, з яких 18 вдалось збити. Тим часом пресслужба Повітряних Сил ЗСУ розповіла про успішне збиття двох керованих ракет Х-59, які летіли у напрямку Одеської області.