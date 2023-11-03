Ливанский фронт: лидер "Хезболлы" дал понять, что объявлять войну Израилю сегодня не будет

По словам главы шиитского движения Хасана Насраллы, боевики "Хезболлы" с первых дней теракта 7 октября поддерживают палестинцев, готовы к любым сценариям и несомненно перейдут к "новому этапу".

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Глава ливанской радикальной группировки "Хезболла" Хасан Насралла во время выступления 3 ноября заявил, что вероятность полномасштабного конфликта с Израилем велика. По его словам, силы "Хезболлы" практически с первых дней теракта 7 октября выступили на стороне ХАМАС, но не остановятся на достигнутом и перейдут к "новому этапу". Видео выступления Насраллы опубликовано в YouTube.

В то же время, главарь исламских радикалов дал понять, что сегодня объявление полномасштабной войны против Израиля не будет.

"Некоторые говорят, что сегодня я намерен объявить о нашем вмешательстве, но мы вмешиваемся с 8 октября, на второй день "Наводнения Аль-Аксы". Некоторые хотят, чтобы мы начали полномасштабную войну, и для них действия на северной границе могут рассматриваться как ограниченные, но это определенно не так", — заявил Насралла.

Генсек террористической организации добавил, что боевики "Хезболлы" помогли палестинцам тем, что якобы оттянули часть израильских сил и не допустили, чтобы ЦАХАЛ всей мощью обрушилась на Сектор Газа.

Насралла также объявил всеобщую готовность "Хезболлы", которая является прокси-группировкой Ирана, к любым изменениям на ливанском фронте и подчеркнул, что все сценарии возможны. Но в любом случае битва с Израилем закончится победой Газы, подчеркнул генсек.

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Кроме того он призвал арабские страны приложить все усилия для того, чтобы в Газе прекратились боевые действия и открыть пропускной пункт Рафах на границе с Египтом.

"Арабские и исламские страны должны, по крайней мере, приложить усилия для достижения прекращения резни в Газе, даже если некоторые из них не хотят воевать или чем-либо жертвовать", — сказал Насралла.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 22 октября заявил, что Ливану грозят разрушительные последствия, если боевики группировки "Хезболла" решатся воевать с Израилем. По его словам, в этом случае израильская армия нанесет противнику удар такой силы, которую он даже не представляет.