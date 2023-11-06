Несмотря на научные утверждения и логику, утверждают военные эксперты, россияне все время пытаются привязать вполне естественные явления к никому неизвестному, сверхсекретному и аналоговнетному оружию.

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Одной из первых версий, которая появилась во время необычного геомагнитного явления вечером 5 ноября, стали слухи об уникальном аналоговнетном "вундерваффе" россиян, которые они распространяли по различным коммуникационным каналам. Почему каждый раз РФ пытается использовать такие ситуации в свою пользу, пишет информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

Итак, полярное сияние, которое можно было наблюдать во многих регионах Украины в ночь с 5 на 6 ноября этого года, — это действительно уникальное явление, но оно вполне естественное и не зависит от "фантазийных мечтаний" россиян относительно образцов собственного супероружия или технологий.

"После того, как в Украине и других странах Европы, в частности Польше, было замечено северное сияние, в РФ снова завели "пластинку" о том, что будто так работает какое-то очередное аналоговнетное российское вундерваффе, в частности "Пересвет", — рассказывают эксперты агентства.

Световые столбы в небе над Белгородом, Россия, октябрь 2022 года Фото: Defense Express

Defense Express напоминает, что именно на работу "Пересвета" пытались списать появление над российским Белгородом в прошлогоднем октябре световых столбов, которые являются хоть и относительно редким, но, тем не менее, тоже "вполне естественным атмосферным явлением".

"Вундервафельные" мифы россиян

Комплекс "Пересвет", по официальной информации, является комплексом ослепления спутников оптической разведки лазерным лучом. Поэтому, его работу еще возможно выдать за световые столбы. Однако полярное сияние, утверждают эксперты, вообще трудно привязать к этим "чудо-машинам".

"Поэтому также в РФ начали распространять слухи, что, мол, это работа совсем другого "вундерваффе", например сверхмощных станций РЭБ. Но на практике искусственное полярное сияние образовывалось только во время испытаний ядерного оружия в ближнем космосе в 50-х годах", — напоминают специалисты.

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Кроме того, малозаметные эффекты, похожие на полярное сияние, наблюдались во время научных экспериментов с инжекцией электронов в ближнем космосе. Это происходило, по информации экспертов, во время советского проекта "Зарница", проведенного совместно с Францией в 1970-х годах. Ни одной из этих технологий вчера, 5 ноября, ни когда-либо ранее, РФ не проводила, уверяет Defense Express.

"И искусственные полярные сияния не образовывались ни во время работы сверхмощных загоризонтных РЛС, ни во время работы любых других радиотехнических средств", — уточняют эксперты.

Относительно полярного сияния в небе Украины

Появление полярного сияния над Украиной фиксируется уже минимум второй раз за год: 24 апреля и 5 ноября, что в обоих случаях объясняется действительно мощными геомагнитными бурями.

Полярное сияние в небе Украины, 5 ноября 2023 года Фото: Defense Express

Однако полярное сияние в южных районах, по мнению специалистов, на самом деле не является чем-то, что происходит в истории человечества впервые.

"Например, в 1859 году произошла самая мощная геомагнитная буря, известная как "Керрингтонское событие", во время которой северное сияние было замечено над большей частью мира, в том числе и над тропиками — Кубой, Ямайкой и Гавайскими островами", — подчеркивает агентство.

Однако это не мешает россиянам пытаться привязать вполне естественные явления исключительно к никому неизвестному, сверхсекретному и аналоговнетному оружию, отмечают военные обозреватели.

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Напомним, Фокус писал, что в октябре этого года россияне тем не менее изготовили более 100 высокоточных ракет.

8 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что враг также наращивает производство ударных "шахедов" для атаки по территории Украины.