В Кривом Рогу слышали взрыв: ВС РФ запустили в сторону Украины ракету (карта)

Воздушные силы ВСУ предупредили о воздушной тревоге в нескольких областях. В районе Кривого Рога заметили ракету, а после услышали звук взрыва.

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Вечером 14 ноября российские войска атаковали Украину ракетой. Так, о ракетной опасности в Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях в 23:28 предупредили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Внимание! Днепропетровская, Херсонская, Николаевская – ракетная опасность!" — сказано в сообщении.

Карта воздушной тревоги

Через десять минут тревогу также объявили в Кировоградской области.

Мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" сообщил в 23:36, что в районе Кривого рога заметили ракету, которая двигалась на север. Предположительно, Х-59. Это также подтвердил криворожский телеканал "Рудана". Позже стало известно о взрыве в пригороде.

Об отбое воздушной тревоги сообщили ВСУ в 23:58.

Напомним, что 14 ноября в Воздушных силах ВСУ показали уничтожение дронов Shahed ночью. Командующий Николай Олещук объяснил, что каждый сбитый БПЛА это сохраненная жизнь и здоровье украинцев, уцелевшее имущество и инфраструктура страны. Он отметил, что ударный дрон или крылатую ракету нелегко сбить.

Также в Министерстве энергетики рассказали о новой тактике атак ВС РФ. По словам министра Германа Галущенко, в этом году противник учитывает погодные условия, ведь чем они хуже — тем сложнее осуществлять ремонтные работы на энергообъектах.