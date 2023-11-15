У Кривому Розі чули вибух: ЗС РФ запустили в бік України ракету (карта)

Повітряні сили ЗСУ попередили про повітряну тривогу в кількох областях. У районі Кривого Рогу помітили ракету, а потім почули звук вибуху.

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Увечері 14 листопада російські війська атакували Україну ракетою. Так, про ракетну небезпеку в Херсонській, Дніпропетровській і Миколаївській областях о 23:28 попередили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Увага! Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська — ракетна небезпека!" — сказано в повідомленні.

Карта повітряної тривоги

Через десять хвилин тривогу також оголосили в Кіровоградській області.

Моніторинговий Telegram-канал "Миколаївський Ванек" повідомив о 23:36, що в районі Кривого рогу помітили ракету, яка рухалася на північ. Імовірно, Х-59. Це також підтвердив криворізький телеканал "Рудана". Пізніше стало відомо про вибух у передмісті.

Про відбій повітряної тривоги повідомили ЗСУ о 23:58.

Нагадаємо, що 14 листопада в Повітряних силах ЗСУ показали знищення дронів Shahed вночі. Командувач Микола Олещук пояснив, що кожен збитий БПЛА — це збережене життя і здоров'я українців, вціліле майно та інфраструктура країни. Він зазначив, що ударний дрон або крилату ракету нелегко збити.

Також у Міністерстві енергетики розповіли про нову тактику атак ЗС РФ. За словами міністра Германа Галущенка, цьогоріч противник зважає на погодні умови, адже чим вони гірші — тим складніше здійснювати ремонтні роботи на енергооб'єктах.