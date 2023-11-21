Нужен баланс: эстонский эксперт назвала 2 причины, почему Запад дает недостаточно оружия

По словам Кристи Райк, у США и Европы остался страх со времен Холодной войны, поэтому они не спешат провоцировать Россию. В будущем это может привести к нападению Кремля на одну из стран НАТО.

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Западные партнеры продолжают поставки военной помощи в Украину, однако порой ее недостаточно для того, чтобы получить преимущество на поле боя. Заместитель директора Международного центра обороны и безопасности в Таллине и эксперт по вопросам европейской безопасности Кристи Райк в интервью "РБК-Украина" рассказала, почему так происходит.

По ее словам, всего есть две основные причины, почему США и Европа продолжают поставлять оружие для ВСУ в ограниченном количестве. Одна из них — страх спровоцировать Россию.

"Ну, во-первых, страх перед эскалацией сильно влияет на решения США, на решения Германии. Этот страх уходит корнями еще в период Холодной войны — мол, нужно сохранять баланс и не провоцировать Россию", — заявила Кристи Райк.

В то же время, как считает эстонский эксперт, если дать понять Москве, что она может пойти дальше — она совершит эскалацию, поэтому совершенно нет смысла говорить о каком-то страхе.

Сейчас НАТО намного сильнее России, но в Кремле внимательно следят за решениями Альянса и смотрят, хватит ли ему политической выносливости, чтобы защитить всех членов союза.

"Если в будущем ей покажется, что Альянс настолько слабый, что у России может быть шанс его подорвать и, возможно, даже атаковать некоторые из стран НАТО, она это сделает", — добавила Кристи Райк.

Вторая причина, по которой страны Запада отправляют Украине недостаточное количество оружия — истощение. Спустя практически два года с начала вторжения украинские союзники отдали практически все, что у них было.

Уже сейчас можно увидеть, продолжает эстонский эксперт, как европейцы не могут предоставить необходимое количество боеприпасов Украине.

"Опять же, западным политикам, которые не видят существенной угрозы со стороны России для своей страны, трудно объяснить своим гражданам, что внезапно нам придется значительно увеличить расходы на оборону", — подытожила Кристи Райк.

Напомним, 14 ноября в МИД подтвердили, что ЕС не может предоставить 1 млн боеприпасов для ВСУ. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это, скорее всего, связано не с отсутствием политической воли у европейских стран, а с недостачей производственных мощностей.