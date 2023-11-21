Потрібен баланс: естонська експертка назвала 2 причини, чому Захід дає недостатньо зброї

За словами Крісті Райк, у США та Європи залишився страх із часів Холодної війни, тому вони не поспішають провокувати Росію. В майбутньому це може призвести до нападу Кремля на одну з країн НАТО.

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Західні партнери продовжують постачання військової допомоги в Україну, проте часом її недостатньо для того, щоб отримати перевагу на полі бою. Заступниця директора Міжнародного центру оборони та безпеки в Талліні й експертка з питань європейської безпеки Крісті Райк в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла, чому так відбувається.

За її словами, загалом є дві основні причини, чому США та Європа продовжують постачати зброю для ЗСУ в обмеженій кількості. Одна з них — страх спровокувати Росію.

"Ну, по-перше, страх перед ескалацією сильно впливає на рішення США, на рішення Німеччини. Цей страх сягає корінням ще в період Холодної війни — мовляв, потрібно зберігати баланс і не провокувати Росію", — заявила Крісті Райк.

Водночас, як вважає естонська експертка, якщо дати зрозуміти Москві, що вона може піти далі, вона здійснить ескалацію, тому абсолютно немає сенсу говорити про якийсь страх.

Зараз НАТО набагато сильніший за Росію, але в Кремлі уважно стежать за рішеннями Альянсу й дивляться, чи вистачить йому політичної витривалості, щоб захистити всіх членів союзу.

"Якщо в майбутньому їй здасться, що Альянс настільки слабкий, що в Росії може бути шанс його підірвати й, можливо, навіть атакувати деякі з країн НАТО, вона це зробить", — додала Крісті Райк.

Друга причина, через яку країни Заходу відправляють Україні недостатню кількість зброї, — виснаження. Майже через два роки від початку вторгнення українські союзники віддали практично все, що в них було.

Уже зараз можна побачити, продовжує естонська експертка, як європейці не можуть надати необхідної кількості боєприпасів Україні.

"Знову ж таки, західним політикам, які не бачать суттєвої загрози з боку Росії для своєї країни, важко пояснити своїм громадянам, що раптово нам доведеться значно збільшити витрати на оборону", — підсумувала Крісті Райк.

Нагадаємо, 14 листопада в МЗС підтвердили, що ЄС не може надати 1 млн боєприпасів для ЗСУ. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, це, найімовірніше, пов'язано не з відсутністю політичної волі в європейських країн, а з нестачею виробничих потужностей.