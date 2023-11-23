Истребители сопровождают: самолет Путина вошел в воздушное пространство Беларуси (фото)

Российский самолет вылетел из московского аэропорта "Внуково" в 11 часов по местному времени. Борт президент РФ Владимира Путина готовится к посадке в аэропорту Минска.

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Самолет российского президента Владимира Путина вошел в воздушное пространство Беларуси. Об этом сообщили в издании "МотольоПомоги".

"Борт Путина вошел в воздушное пространство Беларуси", — говорится в сообщении.

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Журналисты отметили, что самолет Ил-96ПУ RA-96024, следующий рейсом RSD771, вылетел из аэропорта "Внуково" в 11 часов по местному времени. Сейчас борт находится над территорией Беларуси, его сопровождают истребители.

В издании добавили, что борт Путина готовится к посадке в аэропорту Минска.

Самолет Путина находится в воздушном пространстве Беларуси

Позже появилась информация о том, что самолет Владимира Путина Ил-96ПУ приземлился в аэропорту Минска в 12:14 по местному времени.

Напомним, 31 октября впервые после смерти основателя частной военной компании Евгения Пригожина его самолет приземлился в Гомеле в Беларуси. Один из его самолетов прилетел из Санкт-Петербурга, борт Beech C90GTi King Air с регистрационным номером RA-07893 приземлился в Гомеле в 11:53. В прошлый раз самолет прилетел в Беларусь 3 августа, однако вылетел из страны уже через 5 часов и 20 минут.

В январе в московском аэропорту "Внуково" разбился вертолет Ми-8 из специального летного отряда "Россия", который обслуживал первых лиц Российской Федерации, в том числе и Владимира Путина. По данным росСМИ, вертолет задел лопастями землю во время посадки, однако позже стало известно, что борт ударился о землю хвостовой частью во время посадки. В результате чего борт получил повреждения рулевого винта до взлета.