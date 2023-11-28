Эффективная стратегия: аналитик раскрыл мотивы ударов по территории РФ (видео)

По словам директора Defense Express Сергея Згурца, обе воюющие стороны активно используют дроны-камикадзе. Благодаря операциям ГУР МОУ удается снижать боевой потенциал противника.

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Взрывы на территории Российской Федерации становятся регулярным явлением и это в некоторых случаях значительно снижает боевой потенциал противника. Об этом заявил аналитик и директор Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Еспресо.TV" 28 ноября.

По его словам, если речь идет про удар по российским предприятиям, которые привязаны к военно-промышленному комплексу, тогда это очень эффективная стратегия, которая наносит ущерб Кремлю.

"Российская и украинская сторона действительно сейчас очень активно использует дроны. Относительно российских атак мы и так все знаем. Что касается украинских, то ГУР МОУ прежде всего реализует эффективную стратегию ударов по промышленным объектам РФ. В частности, по предприятиям, на которых изготавливают различные образцы военной техники", — заявил Сергей Згурец.

Отдельно было отмечено, что военное руководство Украины очень тщательно подбирает цели в России. Накануне был атакован Смоленский авиационный завод, где собирают ракеты Х-59.

Позже также была атака по городу Тула. Там расположено предприятие "Сплав", где изготовляли боеприпасы для РСЗО, говорит Сергей Згурец.

"То есть цели, которые определяются на территории РФ, как приоритетные будут и в дальнейшем реализовываться для ударов украинскими дронами. Единственным открытым вопросом остается масштаб таких атак", — добавил аналитик.

Напомним, 26 ноября военный эксперт Петр Черник рассказал, что на территории Российской Федерации есть две первоочередные цели для ВСУ. По его словам, удары по ним помогут снизить боевой потенциал оккупантов.