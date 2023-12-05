Где выпускают снаряды калибра 122 мм для ВСУ: известный волонтер показал кадры с завода (фото)

РосСМИ распространили сообщение волонтера Романа Бочкалы и заявили, что предприятие по выпуску снарядов может быть связано с азербайджанской компанией.

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Волонтер и общественный деятель Роман Бочкала опубликовал ряд фотографий и видео с завода, на котором выпускают снаряды для украинских орудий. Благодаря этому стало известно, что производством может заниматься компания в Азербайджане — ее название промелькнуло в кадре. О визите на завод волонтер сообщил 4 декабря на странице Facebook.

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Бочкала лаконично написал несколько слов о вере в победу Украины и о помощи, которую получает ВСУ. При этом указал название компании LAVR International LLC, не отметив, какова ее роль на российско-украинской войне.

Сообщение Романа Бочкалы от 4 декабря 2023 года Фото: Скриншот

На фотографиях, размещенных волонтером в соцсети, можно увидеть производственный цех и несколько кип снарядов калибра 122 мм для гаубиц Д-30.

Снаряды в производственном цеху Фото: Facebook / Роман Бочкала

Другие фотографии показывают несколько сотен новеньких снарядов, подготовленных для возможной отправки в Украину.

Снаряды калибра 122 мм на заводе в Азербайджане Фото: Facebook / Роман Бочкала Снаряды для советской артиллерии Фото: Facebook / Роман Бочкала

Оружие для ВСУ — детали

LAVR International LLC, указанная волонтером, — американская компания, которая работает в сфере охраны и безопасности. Также занимается выпуском нескольких моделей бронеавтомобилей "Титан" и снарядов 122 мм для пушки Д-30 и калибра 152 мм для Д-20. На сайте указано, что снаряды начали выпускать в 2022 году и за месяц могут сделать 30 тыс. шт. Также отмечают, что являются "Уполномоченными оборонными подрядчиками правительства США".

Бронеавтомобиль "Титан", который выпускается компанией LAVR International Фото: LAVR International Снаряды, которые выпускаются компанией LAVR International Фото: LAVR International

Информацию о визите Бочкалы на оружейный завод распространили в пророссийском канале Mash и ряде росСМИ. При этом указывали, что в кадр попал логотип компании, которой может принадлежать производство — Palladium Defence and Security Solutions. Офис компании расположен в Баку, столице Азербайджана — об этом рассказали на официальном сайте. Основное направление деятельности — сфера безопасности, охраны, "ремонт, проектирование и модернизация различных типов военно-морской техники".

Отметим, от ЕС Украина до конца года должна была получить 1 млн снарядов калибра 155 мм для артустановок НАТО. Между тем в ноябре стало известно, что европейская промышленность выполнила заказ лишь на треть.

В то же время в США сообщили, что у американского правительства заканчиваются средства на военную помощь Украине: после того, как счет обнулится, новые пакеты оружия отправлять не будет возможности.

Напоминаем, спикер Нижней палаты Конгресса заявил, что возможно положительное голосование по финансам для Украины до конца декабря 2023 года. При этом президент Украины Владимир Зеленский должен дистанционно обратиться к сенаторам и объяснить текущую ситуацию на российско-украинской войне.