ВС РФ начали масштабное наступление на двух направлениях: используют бронетехнику и авиацию

По словам командующего Александра Тарнавского, за двое суток враг нанес 19 ударов своей авиацией.

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Российские военные начали масштабное наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, вражеские войска используют бронетехнику и наносят удары управляемыми бомбами с авиации.

Так, в течение двух дней активных наступательных действий армия РФ нанесла 19 ударов авиацией. Украинские военные продолжают держать оборону. За сутки Силы обороны отбили 42 российские атаки восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.

Также Тарнавский сообщил, что на Авдеевском направлении украинские военные 10 декабря отбили 49 атак, уничтожили 11 вражеских танков и 15 бронеавтомобилей. Вблизи Авдеевки враг пытается идти вперед.

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Вблизи Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки военные отбили 14 атак оккупантов.

На Запорожском направлении 10 декабря военные отбили 3 атаки войск РФ южнее Новодаровки и западнее Новопокровки. В частности вчера, оккупанты атаковали севернее Приютного и западнее Новопокровки.

Среди прочего, на Мелитопольском направлении враг продолжает терять свою силу и технику. Всего за прошедшие сутки потери среди российской армии составили 430 человек. Также было уничтожено три танка, два ББМ и спецтехнику.

Ситуация на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении ежедневно российская армия теряет около 300-400 человек. К ведению боевых действий враг привлек более 40 тысяч военных.

По словам офицера Сергея Цехоцкого, на Авдеевском направлении ведутся очень интенсивные бои. Оккупанты используют разведывательные и ударные беспилотники для ударов по украинским позициям. Часть военных РФ отказывается идти в наступление, однако их запугивают.

Между тем эстонская разведка говорит, что войска РФ пытаются на фронте восстановить инициативу, впрочем без успеха. Для этого они обстреливают позиции Сил обороны с дальнего расстояния вместо пехотных штурмов. Такую тактику они используют и на Марьинском направлении.

Напомним, российская армия формирует подразделения для штурмов из офицеров, которые не могут командовать подчиненными и являются недисциплинированными.

Также недавно эксперты рассказывали, что армия РФ может попытаться провести наступление до конца зимы или середины марта. Кроме того, оккупанты будут продолжать ракетные атаки и удары дронами.