ЗС РФ розпочали масштабний наступ на двох напрямках: використовують бронетехніку і авіацію

За словами командувача Олександра Тарнавського, за дві доби ворог завдав 19 ударів своєю авіацією.

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Російські військові розпочали масштабний наступ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це повідомляє командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, ворожі війська використовують бронетехніку та завдають ударів керованими бомбами з авіації.

Так, протягом двох днів активних наступальних дій армія РФ завдала 19 ударів авіацією. Українські військові продовжують тримати оборону. За добу Сили оборони відбили 42 російські атаки східніше Новобахмутівки, південніше Сєверного та Тоненького і в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Також Тарнавський повідомив, що на Авдіївському напрямку українські військові 10 грудня відбили 49 атак, знищили 11 ворожих танків та 15 бронеавтомобілів. Поблизу Авдіївки ворог намагається йти вперед.

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Поблизу Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки військові відбили 14 атак окупантів.

На Запорізькому напрямку 10 грудня військові відбили 3 атаки військ РФ південніше Новодарівки та західніше Новопокровки. Зокрема вчора, окупанти атакували північніше Приютного та західніше Новопокровки.

Серед іншого, на Мелітопольському напрямку ворог продовжує втрачати свою силу та техніку. Загалом минулої доби втрати серед російської армії склали 430 осіб. Також було знищено три танки, два ББМ та спецтехніку.

Ситуація на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку щодня російська армія втрачає близько 300-400 осіб. До ведення бойових дій ворог залучив понад 40 тисяч військових.

За словами офіцера Сергія Цехоцького, на Авдіївському напрямку ведуться дуже інтенсивні бої. Окупанти використовують розвідувальні та ударні безпілотники для ударів по українських позиціях. Частина військових РФ відмовляється йти у наступ, однак їх залякують.

Тим часом естонська розвідка каже, що війська РФ намагаються на фронті відновити ініціативу, втім без успіху. Для цього вони обстрілюють позиції Сил оборони з дальньої відстані замість піхотних штурмів. Таку тактику вони використовують й на Мар’їнському напрямку.

Нагадаємо, російська армія формує підрозділи для штурмів з офіцерів, які не можуть командувати підлеглими та є недисципліновані.

Також нещодавно експерти розповідали, що армія РФ може спробувати провести наступ до кінця зими або середини березня. Окрім того, окупанти продовжуватимуть ракетні атаки та удари дронами.