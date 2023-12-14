Бои за левый берег: ВСУ разбили элитную десантную дивизию ВС РФ, — разведка Британии (фото)

Элитное подразделение пыталось уничтожить украинский плацдарм вблизи Крынок. По данным аналитиков, 104-я дивизия имела плохую поддержку авиации и артиллерии, а личный состав сформировали за счет неопытных военных

Related video

104-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, отмеченная орденом Кутузова ВДВ России могла не достичь поставленных целей во время боев в Херсонской области в начале декабря. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter) 14 декабря.

"В начале декабря 2023 года новосформированная 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия во время боевого дебюта в Херсонской области, вероятно, понесла чрезвычайно большие потери и не смогла достичь поставленных задач", — говорится в сообщении.

Важно

ВС РФ продвинулись на левом берегу Херсонщины: в ISW рассказали о положении ВСУ (карта)

В оборонном ведомстве Британии отметили, что операция состоялась после присоединения 104-й дивизии к группе войск "Днепр" и ее попытки уничтожить украинский плацдарм возле Крынок на левом берегу Херсонской области.

По данным британской разведки, 104-я дивизия имела плохую поддержку авиации и артиллерии, тогда как многие военные, вероятно, были неопытными. В Минобороны Великобритании отметили, что российские военные призвали командующего группировки войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского уйти в отставку.

"Это удар по репутации Теплинского как одного из самых способных российских полевых командиров во время войны", — добавили в разведке.

Напомним, 14 декабря OSINT-расследователь с ником Andrew Perpetua заявил, что ВС РФ наносят массированные удары по Крынкам в Херсонской области. Он проанализировал ситуацию на поле боя и обозначил на карте попытки врага получить успех.

В тот день стало известно, что ВСУ получили на вооружение партию трофейной техники, которую ВС РФ оставили на Херсонском направлении в 2022 году. Речь идет о БМП-1АМ "Басурманин", БМП-2 и БМД-2, артиллерийские орудия Д-44 и несколько броневиков МТ-ЛБ.