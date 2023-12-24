"Чтобы не поглотил мрак": Залужный поздравил украинских воинов с Рождеством

Поздравления с Рождеством прозвучали для военных Сил обороны, которые помогают Украине победить зло. Также Залужный вспомнил людей, которые отдали свою жизнь за свободу и правду.

Related video

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обратился к побратимам, которые воюют в составе Сил обороны. Офицер поздравил военных, и мужчин, и женщин, с праздником Рождества и отметил важную роль в борьбе со злом. Поздравление опубликовано на странице Facebook главнокомандующего.

Важно

Рождество 2023: какую молитву читать 25 декабря — ответ священника

В коротком тексте главнокомандующий Залужный обратился ко всем, кто находится на разных должностях в рядах ВСУ — к рядовым и офицерам, к пехотинцам и матросам, к военным мужчинам и женщинам. Поздравил с Рождеством и напомнил, что они взяли оружие в руки, чтобы защитить мир от мрака.

Залужный также вспомнил о павших. Призвал почтить тех, кто отдал свою жизнь за "страну, правду и свободу".

Генерал поблагодарил всех, кто помогает победить свету над тьмой, добру над злом.

"Я благодарю каждого защитника, каждую защитницу, кто борется и приближает нашу Победу!" — сказал он.

Валерий Залужный поздравил с праздником Рождества Фото: Главнокомандующий ВСУ Facebook

Отметим, ранее поздравление с Рождеством опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны записал видео на фоне Киево-Печерской лавры. При этом отметил, что в условиях войны традиционное празднование меняется. Например, готовясь к празднику люди убирают в домах, а сейчас Украина также "убирает", изгоняя врага со своей территории. Кроме того, изменились подарки: теперь лучший подарок для детей — возвращение с войны отца. В завершение Зеленский отметил, что проходит самая длинная ночь в году и впереди будет все длиннее день и большее количество света.

"Дорогие украинцы! Я поздравляю всех вас с Рождеством Христовым! Пусть в ваших душах царит свет веры, сердца наполнит свет надежды, а в домах — любовь и достаток!" — сказал президент.

Напоминаем, в 2023 году в Украине впервые отмечается Рождество по новому стилю — 24-25 декабря. В связи с этим премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы будут иметь выходной 25 декабря, впрочем работники государственных органов власти не будут отдыхать. Между тем Фокус рассказал, что можно, а что нельзя делать в эти дни верующим. Также подготовили статью, в которой рассказывается о главных рождественских традициях украинцев.