"Щоб не поглинув морок": Залужний привітав українських воїнів з Різдвом

Привітання з Різдвом отримали бійці та бійчині Сил оборони, які допомагають Україні перемогти зло. Також Залужний згадав людей, які віддали своє життя за свободу і правду.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний звернувся до побратимів та посестер, які воюють у складі Сил оборони. Офіцер привітав їх зі святом Різдва та відзначив важливу роль у боротьбі зі злом. Привітання опубліковане на сторінці Facebook головнокомандувача.

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У короткому тексті головнокомандувач Залужний звернувся до усіх, хто перебуває на різних посадах у лавах ЗСУ — до рядових та офіцерів, до піхотинців та матросів, до воїнів та воїнок. Привітав з Різдвом і нагадав, що вони взяли зброю до рук, щоб захистити світ від мороку.

Залужний також згадав про полеглих. Закликав вшанувати тих, хто віддав своє життя за "країну, правду і свободу".

Генерал подякував усім, хто допомагає перемогти світлу над темрявою, добру над злом.

"Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!" — сказав він.

Валерій Залужний привітав бійців та бійчинь зі святом Різдва Фото: Головнокомандувач ЗСУ Facebook

Зазначимо, раніше привітання з Різдвом опублікував президент України Володимир Зеленський. Очільник країни записав відео на тлі Києво-Печерської лаври. При цьому зауважив, що в умовах війни традиційне святкування змінюється. Наприклад, готуючись до свята люди прибирають у домівках, а зараз Україна також "прибирає", виганяючи ворога зі своєї території. Крім того, змінились подарунки: тепер найкращий подарунок для дітей — повернення з війни батька. На завершення Зеленський зауважив, що проходить найдовша ніч у році і попереду довшатиме день і більшатиме кількість світла.

"Дорогі українці! Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим! Нехай у ваших душах панує світло віри, серця наповнить світло надії, а в домівках — любов і достаток!" — сказав президент.

Нагадуємо, у 2023 році в Україні вперше відзначається Різдво за новим стилем — 24-25 грудня. У зв'язку з цим прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українці матимуть вихідний 25 грудня, втім працівники державних органів влади не відпочиватимуть. Тим часом Фокус розповів, що можна, а що не можна робити у ці дні віруючим. Також підготували статтю, у якій розповідається про головні різдвяні традиції українців.