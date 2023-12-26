12-летнюю жительницу Молодогвардейска, по словам главы ОГА Артема Лисогора, было привито российской вакциной "Совигрипп".

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На временно оккупированной Луганщине, в поселке Молодогвардейск, умерла 12-летняя девочка после прививки от дифтерии и столбняка российской вакциной "Совигрипп". Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Сейчас стало известно, что многие дети, у которых были диагностированы симптомы ОРВИ и гриппа А, их 96 из 125-ти, ранее были привиты российской вакциной "Совигрипп".

В частности, и 12-летняя жительница Молодогвардейска. Ее вакцинировали в октябре 2023 года.

"Именно в середине октября так называемый "Минздрав ЛНР" получил 51 680 доз указанной вакцины, которые были распределены по городам.

Руководитель оккупационного государственного органа Наталья Пащенко, по словам Лысогора, тогда рекомендовала ускорить вакцинацию детей.

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Более того, за несколько дней до путешествия погибшей девочке с Луганщины сделали прививку от дифтерии и столбняка.

Лысогор, со ссылкой на информацию из открытых источников, добавил, что поствакцинальные осложнения после такой прививки вакциной российского образца наблюдаются в период с пятого до пятнадцатого дня при нарушении процедуры производства, хранения, контроля качества и непосредственно вакцинации.

"Об эффективности этих вакцин, качестве партий и условиях хранения выводы можно сделать уже сейчас. Неутешительные. Россия убивает..." — добавил он.

Значительная часть детей все еще находится под присмотром врачей на территории РФ и вряд ли успеет попасть домой до Нового года.

Между тем, как ранее сообщали СМИ, российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", являющаяся сокращением от "эпитопной вакцины против коронавирусной инфекции, оказалась неэффективной. Она не ведет к выработке антител к вирусу.

Также ранее сообщалось, что Швейцария решила не аккредитовать тех, кто привился "Спутником V" производства РФ на встречи на высшем уровне. В то же время Турция разрешила российский препарат.