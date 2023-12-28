Подбодрит Путина: тактическая победа в Марьинке "лучше" уничтожения корабля РФ, — вице-маршал

По мнению британского военного, оккупация новых украинских территорий вдохновит Путина к продолжению войны. При этом продолжат давление на Украину, чтобы принудить к миру.

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26 и 27 декабря ВС РФ и ВСУ обменялись ударами. По Украине полетели российские дроны-камикадзе Shahed-136, а по российскому ВДК "Новочеркасск" в Крыму — украинские крылатые ракеты. В то же время россияне заявляют, что им удалось захватить Марьинку — небольшой населенный пункт под Донецком. Оккупация новых украинских территорий вдохновит президента РФ Владимира Путина воевать дальше. О реакции Кремля на потерю военного корабля говорится в статье вице-маршала британской авиации Шона Белл, опубликованной на портале Sky News.

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Шон Белл описал текущую военно-политическую ситуацию, которая сложилась в Украине и за ее пределами. Напомнил о регулярных массовых атаках "шахедов": во время одной из последних, которая произошла 27 декабря, в Одесской области горели дома и гибли люди. Между тем украинцам удалось уничтожить 20% Черноморского флота ВС РФ. Однако, по его мнению, подобные удачные операции ВСУ не перевешивают тактических побед ВС РФ на поле боя в Украине.

Россия сосредоточилась на взятии двух населенных пунктов — Авдеевки и Марьинки, напомнил вице-маршал. И подобная победа благоприятно повлияет на президента Путина.

"Марьинка — это весомая тактическая победа России. Это еще больше подбодрит Путина", — подчеркнул британский военный.

В ближайшее время РФ усилит давление на Украину, требуя мирных переговоров, написал Шон Белл. По его мнению, на президента Владимира Зеленского будут давить до тех пор, пока он не согласится "на любую форму компромисса".

Война РФ — детали

Напомним, ранее западные СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин якобы посылает Западу сигналы о том, что готов к переговорам с Украиной. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры возможны только в случае, если украинцы откажутся от части территорий.

Об отказе от территории также говорится в заявлении немецкого политика. По мнению чиновника, Украине следует немедленно прекращать боевые действия и заключить мирное соглашение со страной-агрессором.

Тем временем продолжаются боевые действия в Украине: враг наступает на Авдеевку, бросает танковые колонны под Купянск. Как ранее писал Фокус, российские военные получили приказ из Кремля — должны добиться успехов до нового года или до переизбрания Путина на "пятый" президентский срок.

Напоминаем, 28 декабря бойцы ВСУ опубликовали кадры из Работино в Запорожской области: показали, что осталось от села после прихода "русского мира". Военные 47 бригады под Авдеевкой взорвали российский БТР, обломки которого разлетались на десятки метров.