Підбадьорить Путіна: тактична перемога у Мар'їнці "краща" за знищення корабля РФ, — віцемаршал

На думку британського військового, окупація нових українських територій надихне Путіна до продовження війни. При цьому продовжать тиск на Україну, щоб примусити до миру.

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26 та 27 грудня ЗС РФ та ЗСУ обмінялись ударами. По Україні полетіли російські дрони-камікадзе Shahed-136, а по російському ВДК "Новочеркасск" в Криму — українські крилаті ракети. Водночас росіяни заявляють, що їм вдалося захопити Мар'їнку — невеликий населений пункт під Донецьком. Окупація нових українських територій надихне президента РФ Володимира Путіна воювати далі. Про реакцію Кремля на втрату військового корабля ідеться у статті віцемаршала британської авіації Шона Белл, опублікованій на порталі Sky News.

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Шон Белл описав поточну військово-політичну ситуацію, яка склалась в Україні та за її межами. Нагадав про регулярні масові атаки "шахедів": під час одного з останніх, який трапився 27 грудня, в Одеській області палали будинки та гинули люди. Тим часом українцям вдалось знищити 20% Чорноморського флоту ЗС РФ. Однак, на його думку, подібні вдалі операції ЗСУ не переважують тактичних перемог ЗС РФ на полі бою в Україні.

Росія зосередилась на взятті двох населених пунктів — Авдіївки й Мар'їнки, нагадав віцемаршал. І подібна перемога сприятливо вплине на президента Путіна.

"Мар’їнка – це вагома тактична перемога Росії. Це ще більше підбадьорить Путіна", — наголосив британський військовий.

Найближчим часом РФ посилить тиск на Україну, вимагаючи мирних перемовин, написав Шон Белл. На його думку, на президента Володимира Зеленського будуть тиснути до тих пір, поки він не погодиться "на будь-яку форму компромісу".

Війна РФ — деталі

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ почали писати, що президент РФ Володимир Путін начебто надсилає Заходу сигнали про те, що готовий до перемовин з Україною. При цьому міністр зовнішніх справ Росії Сергій Лавров заявив, що перемовини можливі лише у випадку, якщо українці відмовляться від частини територій.

Про відмову від території також ідеться у заяві німецького політика. На думку посадовця, Україні варто негайно припиняти бойові дії й укласти мирну угоду з країною-агресором.

Тим часом продовжують бойові дії в Україні: ворог наступає на Авдіївку, кидає танкові колони під Куп'янськ. Як раніше писав Фокус, російські військові отримали наказ з Кремля — мають здобути успіхи до нового року або до переобрання Путіна на "п'ятий" президентський термін.

Нагадуємо, 28 грудня бійці ЗСУ опублікували кадри з Роботиного у Запорізькій області: показали, що залишилось від села після приходу "руского міра". Військові 47 бригади під Авдіївкою підірвали російський БТР, уламки якого розлітались на десятки метрів.