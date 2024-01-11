Ситуация напряженная и опасная: могут ли ВС РФ быстро прорваться к Часовому Яру

Российские военные держат под огневым контролем дорогу к Часовому Яру, которая обеспечивает логистику ВСУ. Враг уменьшил количество атак с помощью живой силы и тяжелой техники, зато круглосуточно работает артиллерия, рассказал спикер 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников.

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Вооруженные силы Российской Федерации не смогут быстро продвинуться из Бахмута на Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в материале "РБК-Украина".

По информации аналитиков ISW, ВСУ могли отступить к северным окраинам Богдановки. Кроме этого, украинские бойцы отбивают российские штурмы в районах Спорного, Хромового, в направлении Ивановского и на южном фланге в районах Клещиевки и Андреевки.

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По словам спикера 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, эти села являются приоритетными целями для оккупантов. Он отметил, что у врага появился еще один приоритет до выборов президента РФ Владимира Путина — Ивановское. В частности, на эту задачу противник бросил 11-ю десантно-штурмовую бригаду из Улан-Удэ, чтобы доказать, что десантура может самостоятельно добиться успеха.

Калашников отметил, что противник держит под огневым контролем дорогу к Часовому Яру, именно она обеспечивает украинскую логистику. Россияне стали меньше атаковать с помощью живой силы и тяжелой техники, однако артиллерия работает круглосуточно. Он отметил, что ВС РФ применяют авиацию, сбрасывают управляемые авиационные бомбы если позволяют погодные условия.

"Ситуация остается контролируемой, но напряженной и достаточно опасной", — пояснил он.

Военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что быстрый российский прорыв на Часов Яр невозможен. По его словам, украинские силы удерживают господствующие высоты в районе Часового Яра и эффективно отражают атаки.

"Думаю, здесь бои в ползучей наступательной манере будут продолжаться до весны. А дальше, возможно, россияне несколько притормозят", — добавил он.

Напомним, 4 января командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко сообщил, что на Бахмутском направлении оккупанты будут пытаться вернуть утраченные позиции и занять необходимый плацдарм для штурма Часового Яра.

3 января командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что враг перегруппировался и пытается наступать на Часов Яр в Донецкой области. Кроме этого, возле Бахмута продолжались напряженные бои в районе села Богдановка.