В России объявили в розыск бывшего вице-президента "Газпромбанка": он отреагировал

По словам Игоря Волобуева, в МВД указали, что у него русская национальность, однако в реальности его родители являются украинцами. Facebook удалил эту публикацию.

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В России объявили в розыск бывшего вице-президента "Газпромбанка" Игоря Волобуева, который уже год воюет на стороне Украны. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел РФ.

Его фотография и данные размещены в базе розыска российского ведомства, однако по какой именно статье его там разместили — неизвестно.

В России объявили в розыск бывшего вице-президента "Газпромбанка" Фото: Скриншот

Спустя некоторое время после этого Игорь Волобуев на своей странице в социальной сети Facebook оставил ироничную реакцию на произошедшее.

"Час назад написал, что меня объявили в Московии в розыск. А главное, что в объявлении назвали русским и добавил собственно еще советское свидетельство о рождении, где мои родители указаны украинцами. Так вот ФБ удалил мой текст, мол, я "передал конфидиционную информацию". Да йой, ФБ, мое свидетельство, где хочу, там и выкладываю!", — говорится в сообщении.

В России объявили в розыск бывшего вице-президента "Газпромбанка" Фото: Скриншот

К слову, еще в октябре прошлого года Министерство юстиции РФ включило Игоря Волобуева в реестр "иностранных агентов". Это обосновано тем, что он выступал в поддержку Украины и негативно высказывался касаемо войны. Помимо него туда включили и других его сограждан. Отдельно в ведомстве указали, что некоторые люди из списка проживают за пределами России.

В России объявили в розыск бывшего вице-президента "Газпромбанка" Фото: Скриншот

Игорь Волобуев воюет на стороне Украины: детали

27 апреля 2022 года сообщалось, что вице-президент "Газпромбанка" покинул территорию России в первые дни полномасштабного вторжения, ведь не поддерживает действия Владимира Путина. По его словам, российская агрессия началась не в 2022 или 2014 годах, а еще во время первого президентского срока нынешнего главы государства.

Уже в июне 2022 года появилась информация, что Игорь Волобуев вступил в легион "Свобода России" и собирается воевать на стороне Украины. Всех россиян он призвал последовать его примеру, ведь только в такой способ Россия сможет стать свободной.

26 декабря 2023 года на своей странице в социальной сети Facebook он написал, что практически год служит в интернациональной легионе обороны Украины вместе с украинцами, литовцами, латышами, эстонцами, чехами, американцами и представителями многих других народов. Он гордится тем, что находится на этом месте.

Напомним, 7 августа 2023 года сообщалось, что бывший вице-президент "Газпромбанка" получил украинскую военную награду. Речь идет про "Золотой крест", который выдают за успешное выполнение боевых задач главнокомандующим ВСУ.