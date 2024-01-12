В РФ объявили в розыск экс-топ-менеджера "Газпромбанка" Волобуева, получившего орден от Залужного

Российские власти пытаются отыскать и наказать экс-вице-президента банка, который два года назад сбежал из РФ, воюет на стороне Киева и получил награду от главкома ВСУ.

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Бывший вице-президент российского банка "Газпромбанк" Игорь Волобуев оказался в списке лиц, разыскиваемых правоохранителями РФ. Ранее его внесли в список "иностранных агентов", а теперь хотят привлечь к уголовной ответственности. Информация о розыске россиянина опубликована на портале МВД РФ.

В заметке, которую 12 января отыскали на портале, сообщается о розыске 55-летнего Игоря Волобуева. Российские правоохранители не указали, какие именно подозрения имеют в отношении гражданина: в тексте говорится о розыске по статье Уголовного кодекса, но сама статья не приводится.

Объявление о розыске Волобуева Фото: Скриншот

Волобуев и Легион Свобода России — детали

Отметим, Игорь Волобуев, уроженец Сумской области, выехал из России в первые дни вторжения российской армии в Украину. В СМИ сообщали, что он оставил пост вице-президента "Гапромбанка" и решил воевать против страны-агрессора. Позже стало известно, что он вошел в состав Легиона "Свобода России" (ЛСР), который участвует в боевых действиях на восточном фронте, устраивает рейды и диверсии на территории России.

На сегодня в Telegram-канале ЛСР не публиковали комментариев относительно объявления в розыск одного из бойцов.

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Не известно, в каких именно боях и спецоперациях участвовал Волобуев. Однако в августе 2023 года бывший топ-менеджер получил орден "Золотого Креста". В документе, удостоверяющем награждение, стоит подпись главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Среди самых известных операций, реализованных бойцами ЛСР, а также "Российского добровольческого корпуса" (РДК) — проникновение на территорию Брянской и Белгородской областей. Во время этих проникновений удавалось несколько дней удерживать плацдармы у самой границы — солдаты ВС РФ и пограничники мгновенно отступали под давлением проукраинских российских добровольцев.

Одно из последних заявлений о действиях на территории РФ — декабрьская атака на нефтебазу в Воронежской области РФ. Представители российских добровольцев заявили, что понадобилось несколько бессонных ночей, чтобы добраться до цистерны с топливом и взорвать ее.

Кроме того, на территории РФ время от времени происходят пожары и взрывы в районе железной дороги и мест хранения и транспортировки топлива. В частности, 8 января произошла диверсия на железной дороге в Свердловской области — подорвались поезд с топливными цистернами. Позже местные жители выложили видео с места событий: показали, что взрывчатка пробила отверстия в слое металла толщиной около 1 см.