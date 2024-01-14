"Всеми способами": в ТЦК напомнили, как могут осуществлять мобилизацию мужчин

Военкомы призвали граждан не создавать искусственный ажиотаж, помнить о необходимости мобилизации и самостоятельно приходить в Терцентры комплектования.

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Для налаживания воинского учета в условиях всеобщей мобилизации работники военкоматов принимают все меры, чтобы максимальное количество мужчин выполнила свой конституционный долг по защите отечества. Именно поэтому в транспорте и на улице останавливают граждан, чтобы оповестить их о необходимости визита в Территориальные центры комплектования (ТЦК). В Одесском областном ТЦК на странице Facebook объяснили, какие средства будут предпринимать, чтобы охватить максимальное количество военнообязанных.

На странице одесского военкомата отмечают, что некоторые категории граждан выполняют свой гражданский долг "с низким качеством". В частности, создается "искусственный ажиотаж" вокруг вопроса мобилизации и ищут пути для уклонения от призыва.

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Согласно существующему в Украине законодательству, ТЦК имеют полномочия, чтобы останавливать военнообязанных в любых местах и сообщать о воинской обязанности "всеми способами".

Мобилизация в Украине — детали вручения повесток

В Терцентре комплектования описали, какие именно полномочия есть у ТЦК для "осуществления мероприятий оповещения".

Военкоматы могут вызвать гражданина для сверки военно-учетных данных, независимо от его места жительства и регистрации. Военное командование имеет право устанавливать ограничения на движение транспорта и перемещение отдельных граждан. Военные имеют право проверять документы и осматривать вещи, автомобили, багаж, жилье, служебные помещения — кроме случаев, "установленных Конституцией Украины".

В итоге представители военкомата призвали граждан не ждать отдельного личного обращения, а лично прибыть в ТЦК и выполнить свой долг о защите Отечества, о котором говорится в 65 статье Конституции Украины.

ТЦК и СП — о мерах мобилизации Фото: Скриншот

Усиление мобилизационных мероприятий

Отметим, в связи с вторжением РФ в Украине действует военное положение и объявлена всеобщая мобилизация — соответствующие указы подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским. Зимой 2023 года стало известно о необходимости пополнения рядов ВСУ 400 тысячами новобранцев — об этом заявил глава страны во время итоговой годовой пресс-конференции. Об этом же сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: по его словам, нужно подготовиться к действиям России, которая после президентских выборов планирует мобилизовать 450 тыс. человек.

В декабре 2023 года в Верховную Раду поступил законопроект №10378, который должен был внести ряд изменений в законодательство по мобилизации. В комитете по нацбезопасности рассмотрели документ и пообщались с военным командованием. В итоге внесли ряд предложений и вернули законопроект в Кабмин: его нужно доработать и вернуть на рассмотрение Рады.

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, какими были предложения нардепов. Например, по их мнению, стоит отказаться от электронных повесток и не призывать людей с третьей группой инвалидности. Народная избранница от этой же партии Марьяна Безуглая сообщила, что могут удалить предложение о бронировании народных депутатов от призыва: напомнила, что об этом говорится в другом законе, поэтому нет необходимости дублировать.

Тем временем жители Одессы время от времени публикуют видео, на которых показывают действия военкомов в Одессе. Например, 9 января показали кадры, снятые в троллейбусе: неизвестный мужчина заявлял, что не будет показывать свои документы нацгвардейцу и военкомам. На других записях, сделанных в Одесской области, можно увидеть, как людей заталкивают в микроавтобусы. Также рассказывают о блокпостах, на которых останавливают людей для проверки документов и общения с ТЦК по мобилизации.