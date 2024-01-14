"Всіма способами": у ТЦК нагадали, як можуть здійснювати мобілізацію чоловіків

Військкоми закликали громадян не створювати штучний ажіотаж, пам'ятати про необхідність мобілізації і самостійно приходити в Терцентри комплектування.

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Для налагодження військового обліку за умов загальної мобілізації працівники військкоматів вживають усіх заходів, щоб максимальна кількість чоловіків виконала свій конституційний обов'язок щодо захисту вітчизни. Саме тому у транспорті і на вулиці спиняють громадян, що оповістити їх про необхідність візиту до Територіальних центрів комплектування (ТЦК). У Одеському обласному ТЦК на сторінці Facebook пояснили, які засоби будуть вживати, щоб охопити максимальну кількість військовозобов'язаних.

На сторінці одеського військкомату зазначають, що деякі категорії громадян виконують свій громадянський обов'язок "з низькою якістю". Зокрема, створюється "штучний ажіотаж" навколо питання мобілізації і шукаються шляхи для ухилення від призову.

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Згідно з існуючим в Україні законодавством, ТЦК мають повноваження, щоб спиняти військовозобов'язаних у будь-яких місцях та повідомляти про військовий обов'язок "всіма способами".

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У Терцентрі комплектування описали, які саме повноваження є у ТЦК для "здійснення заходів оповіщення".

Військкомати можуть викликати громадянина для звірки військово-облікових даних, не залежно від його місця проживання та реєстрації. Військове командування має право встановлювати обмеження на рух транспорту та переміщення окремих громадян. Військові мають право перевіряти документи та оглядати речі, автомобілі, багаж, житло, службові приміщення — крім випадків, "встановлених Конституцією України".

В підсумку представники військкомату закликали громадян не чекати окремого особистого звернення, а особисто прибути у ТЦК і виконати свій обов'язок про захист Вітчизни, про який ідеться у 65 статті Конституції України.

ТЦК та СП - про заходи мобілізації Фото: Скриншот

Посилення мобілізаційних заходів

Зазначимо, у зв'язку з вторгнення РФ в Україні дії воєнний стан та оголошена загальна мобілізація — відповідні укази підписані президентом України Володимиром Зеленським. Взимку 2023 року стало відомо про необхідність поповнення лав ЗСУ 400 тисячами новобранців — про це заявив очільник країни під час підсумкової річної пресконференції. Про це ж повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: з його слів, потрібно підготуватись до дій Росії, яка після президентських виборів планує мобілізувати 450 тис. осіб.

У грудні 2023 у Верховну Раду надійшов законопроєкт №10378, який мав внести низку змін у законодавство щодо мобілізації. У комітеті з нацбезпеки розглянули документ та поспілкувались з військовим командуванням. В підсумку внесли низку пропозицій і повернули законопроєкт в Кабмін: його потрібно допрацювати і повернути на розгляд Ради.

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, якими були пропозиції нардепів. Наприклад, на їхню думку, варто відмовитись від електронних повісток та не призивати людей з третьою групою інвалідності. Народна обраниця від цієї ж партії Мар'яна Безугла повідомила, що можуть видалити пропозицію про бронювання народних депутатів від призову: нагадала, що про це ідеться у іншому законі, тому немає потреби дублювати.

Тим часом жителі Одеси час від часу публікують відео, на яких показують дії військкомів у Одесі. Наприклад, 9 січня показали кадри, зняті у тролейбусі: невідомий чоловік заявляв, що не буде показувати свої документи нацгвардійцю і військкомам. На інших записах, зроблених на Одещині, можна побачити, як людей заштовхують у мікроавтобуси. Також розповідають про блокпости, на яких спиняють людей для перевірки документів та спілкування з ТЦК щодо мобілізації.