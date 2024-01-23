Мэр Мелитополя Федоров утвержден новым главой Запорожской ОВА, — нардеп

По словам парламентария Алексея Гончаренко, кандидатуру городского главы согласовали в Кабинете министров Украины.

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Городской глава Мелитополя Иван Федоров может стать главой Запорожской областной военной администрации. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующее решение было согласовано Кабинетом министров Украины. Теперь Иван Федоров должен будет заменить на этой должности Юрия Малашко.

Никто из них на момент публикации материала не комментировал соответствующее решение. Официального распоряжения также еще не было.

Ивана Федорова могли назначить на должность главы Запорожской ОВА Фото: Скриншот

Юрий Малашко: что известно

На должности Юрий Малашко пробыл меньше года. Президент Украины Владимир Зеленский назначил его на должность главы Запорожской областной военной администрации 7 февраля 2023 года.

До этого он был исполняющим обязанности главы Антитеррористического центра при СБУ. Также за свою карьеру он был главой военно-гражданской администрации города Красногоровка Донецкой области. Чем он займется в дальнейшем — неизвестно.

Иван Федоров: что известно

Иван Федоров занимает свою должность мэра Мелитополя с декабря 2020 года. В начале вторжения он был похищен российскими оккупантами. Его схватили в кризисном центре города и надели на голову пластиковый мешок.

Уже 16 марта 2022 года похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на 9 российских солдат 2002-2003 годов рождения. После освобождения из плена он успел поговорить с главой государства Владимиром Зеленским.

"Мы наших не бросаем… Мы очень счастливы что тебя забрали. Ты мужик, герой. Очень счастлив, что ты с нами", — заявил президент.

Напомним, 28 декабря 2023 года сообщалось, что Владимир Зеленский назначил новых глав Донецкой и Ровненской областных государственных администраций. Президент подписал документы о назначении на должности глав администраций Вадима Филашкина и Александра Коваля.