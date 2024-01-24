"Время на исходе": НАТО имеет пробелы в обороне при атаке РФ, — глава ВС Норвегии

По словам командующего ВС Норвегии Эйрика Кристофферсена, страны Запада рискуют, когда делятся оружием с Украиной. Если бы РФ напала сегодня, то ресурсов не хватило бы.

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Нападение России на страну-члена НАТО может произойти минимум через три года. За это время российские войска восстановятся достаточно, чтобы стать угрозой для Североатлантического альянса, причем армия союзников не совсем готова к такому развитию событий. О том, какие проблемы наблюдаются в войсках НАТО, рассказал командующий Вооруженных сил Норвегии, генерала Эйрик Кристофферсен (Eirik Kristoffersen), основные тезисы которого разместили на портале Dagbladet.

По мнению норвежского военного, вполне возможно, что нападение РФ на еще одну страну может произойти как через год, так и через три года. Между тем как западный мир от такой ситуации отстает.

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"Сейчас есть окно, которое, возможно, продлится один, два, возможно, три года, когда мы должны еще больше инвестировать в надежную защиту. Но нам не хватает времени".

Кристофферсен отметил, что РФ неожиданно мощно начала восстанавливать военные запасы. В то же время западные страны должны это учитывать, но продолжать поддерживать Украину.

"Важно, чтобы мы поддерживали Украину тем, что ей нужно, сколько угодно. Это просчитанный риск. Если бы опасность нападения Норвегии была прямо сейчас, то мы не могли бы дать столько оружия", — привели журналисты слова военного.

Офицер объяснил, что именно должно учесть НАТО и армия Норвегии, чтобы быть готовыми к возможному нападению России:

есть пробел в противовоздушной обороне и дальнобойном оружии — "нужно делать больше инвестиций", чтобы такого не было;

нарастить количество боеприпасов и запасных частей.

"В мире сложилась серьезная ситуация с безопасностью. Россия значительно увеличила производство. Она также сотрудничала с такими странами, как Иран и Северная Корея. Поэтому мы должны использовать время хорошо сейчас, чтобы укрепить нашу собственную оборону", — подытожил норвежский генерал.

НАТО и РФ — детали отношений

Отметим, власти РФ в первые дни вторжения в Украину в 2022 году заявляли, что одной из причин нападения является угроза приближения военных баз НАТО к российским границам. За несколько месяцев заявку на вступление в НАТО подали две страны, которые до этого туда не спешили — Швеция и Финляндия. Заявки обеих стран приняли: Финляндия стала членом альянса весной 2023 года, Швеция ждет ратификации нужного решения еще несколькими правительствами.

Напоминаем, в январе 2024 года военное командование НАТО объявило о проведении учений Steadfast Defender 2024, в которых должны принять участие 90 тыс. солдат. Польский генерал рассказал, как будут проходить маневры и отметил, что будут проверять слаженность и скорость работы. Также в СМИ рассказали, что в учениях примет участие авианосец Великобритании, на борту которого будут истребители 5 поколения F-35.