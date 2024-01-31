Яркая вспышка: в районе Бахмута бойцы ВСУ применили ПТРК "Стугна" по вражеской технике (видео)

Российская БМП-2 направлялась в сторону Клищеевки, но украинские защитники остановили движение техники благодаря оружию украинского производства.

Related video

Бойцы 5-й штурмовой бригады применили ПТРК "Стугна" по вражеской технике в районе Бахмута. Об этом в Telegram-канале сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Важно

"Ситуация достаточно непростая": ВС РФ возле Бахмута применяют новую тактику, — ВСУ (видео)

Российская БМП-2 направлялась в сторону Клищеевки. Впоследствии расчет ВСУ применил оружие украинского производства.

По информации Генштаба, на Бахмутском направлении вблизи Клищеевки и Богдановки Донецкой области Силами обороны отражено 6 атак противника.

Применение ПТРК "Стугна" против войск РФ

В апреле бойцы ВСУ уничтожили российский комплекс "Корнет" из ПТРК "Стугна". Вражеская техника была ликвидирована воинами 30-й бригады ВСУ.

Также 9 января, стало известно, что украинские воины уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв" с помощью противотанкового ракетного комплекса Javelin. Съемка велась с украинского комплекса "Стугна-П". Поэтому предполагается, что сначала "Стугна" обезвредила танк, а затем его "добили" из ПТРК.

Украинские военные в декабре 2022 года благодаря ПТРК "Стугна-П" поразила самый технологичный танк ВС РФ Т-90М. Журналист Юрий Бутусов рассказал, что это первый случай, когда "Стугна-П" уничтожает российский танк. До этого все случаи поражения были из гранатометов. Бутусов утверждает, что поражение зафиксировали под Бахмутом.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что Вооруженные Силы получили новую версию ПТРК "Стугна", который представили в 2022 году. Представители Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" подтвердили журналистам, что ВСУ используют ПТРК "Скиф-М", который известен под названием "Стугна". Версию разработали в 2022 году на основе опыта применения "Стугны" в войне.