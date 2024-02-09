Норвегия приобретет для ВСУ больше пусковых и пунктов управления ЗРК NASAMS, — Минобороны

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам говорит, что средства ПВО являются критически важными для Украины, потому что они защищают население от масштабных атак РФ.

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Правительство Норвегии предлагает парламенту приобрести для Украины дополнительные составляющие к зенитно-ракетному комплексу NASAMS. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Норвежско-американский комплекс NASAMS уже находится на боевом дежурстве в Украине. В дополнение к уже поставленным ЗРК правительство Норвегии предлагает докупить для Украины еще 10 пусковых установок и 4 пункта управления огнем. Общая стоимость контрактов уже составляют 3,45 млрд норвежских крон. В одной пусковой находится 6 зенитных ракет.

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ЗРК NASAMS производится силами норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace в кооперации с американским RTX. Как ранее сообщали СМИ, на производство одного комплекса требуется 2 года работы. Проблема заключается не только в том, что зенитно-ракетный комплекс сложный, но и в количестве подрядчиков. У главных подрядчиков есть свои субподрядчики, а у субподрядчиков есть свои поставщики и так пирамидой вниз вплоть до конкретных рудников, где добывают нужные материалы.

Как работает ЗРК NASAMS Фото: The Wall Street Journal

"Российские ракетные и беспилотные атаки масштабные и жестокие, поэтому противовоздушная оборона является абсолютно решающей для Украины. В то же время я обеспокоен тем, чтобы мы как можно быстрее восстановили средства противовоздушной обороны для нашей собственной обороны", — говорит министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Напомним, 18 января в Канаде сообщили, почему Украина до сих пор не получила ЗРК NASAMS, которые анонсировали более года назад.

15 января СМИ писали, что в США протестировали самый мощный радар для NASAMS — GhostEye MR.