ВСУ получили российские Ми-8 и Ил-76: росСМИ рассказали, как РФ продала почти 60 бортов

С начала полномасштабного вторжения Росавиация незаконно продала 60 бортов за границу. В результате в Украину попали три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76, рассказали росСМИ.

Related video

ФСБ обвинила Росавиацию в незаконном вывозе почти 60 самолетов и вертолетов из России. Некоторые из бортов попали в "недружественные страны". Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на собеседников.

Росавиация незаконно продавала 59 бортов, из которых восемь — в "недружественные страны", с начала марта 2022 года по июнь 2023. Источники СМИ отметили, что после этого якобы три вертолета РФ воевали на стороне Украины.

Важно

В РФ хвастаются, что выпустили самолеты пятого поколения Су-57

"Федеральная служба безопасности возбудила два уголовных дела — о халатности и превышении должностных полномочий — в отношении сразу нескольких сотрудников Росавиации. Их подозревают в том, что после начала ВВО они незаконно вывели из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов", — говорится в сообщении.

Российские борта во время войны в Украине

По данным собеседника журналистов, несколько незаконно снятых с регистрации и вывезенных за пределы РФ бортов попали в ВС ВСУ во время полномасштабной войны. Речь идет о самолетах Ил-76 и вертолетах Ми-8.

"Три вертолета участвовали в СВО на стороне противника, а Ил-76 совершали рейсы с выключенными ответчиками", — рассказали российские СМИ.

В частности, отключение ответчиков позволяет скрывать информацию о маршрутах, по которым борт перевозит грузы.

Стратегическое значение Ил-76 стратегическое значение

По словам бывшего российского военного пилота и экс-заместителя министра гражданской авиации Олега Смирнова, Ил-76 имеет стратегическое значение во время вооруженных конфликтов. Борт имеет большую дальность полета. Он обслуживается гражданской авиакомпанией, однако также его можно быстро переоборудовать под переброску большого количества грузов военного назначения и сотен солдат.

Напомним, 3 января главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал, что нужно уничтожить российские самолеты еще на земле, чтобы уменьшить интенсивность ракетных обстрелов.

В декабре 2023 года командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" сообщил, что ВС РФ массово использовали старые вертолеты, в частности Ми-8 и Ми-24. Однако враг также имеет новые модели — Ми-28 и Ка-52.