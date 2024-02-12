ЗСУ отримали російські Мі-8 та Іл-76: росЗМІ розповіли, як РФ продала майже 60 бортів

Від початку повномасштабного вторгнення Росавіація незаконно продала 60 бортів за кордон. У результаті до України потрапили три вертольоти Мі-8 і літак Іл-76, розповіли росЗМІ.

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ФСБ звинуватила Росавіацію в незаконному вивезенні майже 60 літаків і гелікоптерів з Росії. Деякі з бортів потрапили в "недружні країни". Про це повідомило видання "Известия" з посиланням на співрозмовників.

Росавіація незаконно продавала 59 бортів, з яких вісім — у "недружні країни", з початку березня 2022 року по червень 2023. Джерела ЗМІ зазначили, що після цього нібито три гелікоптери РФ воювали на боці України.

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"Федеральна служба безпеки порушила дві кримінальні справи — про недбалість та перевищення посадових повноважень — стосовно відразу кількох співробітників Росавіації. Їх підозрюють у тому, що після початку СВО вони незаконно вивели з-під російської юрисдикції 59 літаків та гелікоптерів", — йдеться у повідомленні.

Російські борти під час війни в Україні

За даними співрозмовника журналістів, декілька незаконно знятих з реєстрації та вивезених за межі РФ бортів потрапили до ПС ЗСУ під час повномасштабної війни. Мова йде про літаки Іл-76 і гелікоптери Мі-8.

"Три вертольоти брали участь у СВО на боці противника, а Іл-76 здійснювали рейси з вимкненими відповідачами", — розповіли російські ЗМІ.

Зокрема, відключення відповідачів дозволяє приховувати інформацію про маршрути, якими борт перевозить вантажі.

Стратегічне значення Іл-76

За словами колишнього російського військового пілота і ексзаступника міністра цивільної авіації Олега Смирнова, Іл-76 має стратегічне значення під час збройних конфліктів. Борт має велику дальність польоту. Він обслуговується цивільною авіакомпанією, проте також його можна швидко переобладнати під перекидання великої кількості вантажів військового призначення та сотень солдатів.

Нагадаємо, 3 січня головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів, що потрібно знищити російські літаки ще на землі, аби зменшити інтенсивність ракетних обстрілів.

У грудні 2023 року командир екіпажу вертольота Мі-8 з позивним "Гуцул" повідомив, що ЗС РФ масово використовували старі вертольоти, зокрема Мі-8 і Мі-24. Проте ворог також має нові моделі — Мі-28 та Ка-52.