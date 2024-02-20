"Мы подводим Украину": президент Латвии высмеял западных коллег за пустые обещания (фото)

Политик опубликовал карикатуру, на которой украинцы получают разговоры вместо оружия. Также он заявил, что даже на 10 год агрессии некоторые "наивно относятся" к РФ.

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс потроллил западных политиков из-за недостаточной военной поддержки Украины. Об этом известно из его публикации в соцсети X (ранее — Twitter) от 20 февраля.

Лидер опубликовал карикатуру, созданную латвийским художником Гатисом Шлюкой. Он отметил, что так художник видит "нынешнюю поддержку Украины Западом".

"К сожалению, он прав. Мы подводим Украину, мы подводим себя. Мы должны действовать сейчас", — подчеркнул Ринкевичс.

На карикатуре изображены люди в украинской военной форме. Один из бойцов несет ящик, а другой смотрит на содержимое уже вскрытых. Только в некоторых из них оружие, в других — "бла-бла-бла". Изображение подписано как "боеприпасы от Запада".

Публикация Эдгарса Ринкевичса от 20 февраля Фото: Скриншот

Также Ринкевичс напомнил, что 20 февраля 2014 года началась российская агрессия против Украины. Он отметил, что все началось с незаконного пересечения украинской границы в районе Керченского пролива и блокирования воинских частей в Крыму.

"10-я годовщина войны, и некоторые до сих пор наивно относятся к России", — добавил президент Латвии.

Публикация Эдгарса Ринкевичса от 20 февраля Фото: Скриншот

Напомним, в СМИ сообщили, что Болгария задерживает поставки 100 БТР в Украину. Причина заключается в том, что Минобороны страны ждет финансирования транспортировки техники от НАТО.

Также в СМИ передавали, что Швеция выделит на новый пакет помощи для Украины 682 миллиона долларов.