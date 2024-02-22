"Уже прибыли в Украину": ВСУ получили от партнеров бронетранспортеры М113, — Умеров (фото)

По словам министра обороны, эвакуационные бронемашины вскоре будут переданы в боевые подразделения для эвакуации раненых. Также ВСУ ожидает еще сотни подобных от союзников в ближайшее время.

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Западные партнеры продолжают помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами. В этот раз бойцы ВСУ получили важные бронетранспортеры M113. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны 22 февраля.

Этот вид техники необходим на линии фронта для того, чтобы эвакуировать раненых бойцов с поля боя. В скором времени партнеры предоставят Украине еще сотни подобных бронетранспортеров.

"Десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время. Благодарен партнерам за поддержку в войне", — заявил министр обороны Рустем Умеров.

Украина получила от партнеров бронетранспортеры М113 для эвакуации раненых Фото: Минобороны Украины Украина получила от партнеров бронетранспортеры М113 для эвакуации раненых Фото: Минобороны Украины

Откуда именно прибыла эта партия помощи — неизвестно, однако ранее ряд стран заявляли о своих намерениях осуществить поставки. Техника на гусеничном ходу имеет большую проходимость, в том числе в условиях бездорожья. Соответственно, она крайне эффективна в процессах, которые касаются эвакуации раненых людей с поля боя.

"Бронемашины для эвакуации раненых передаем в боевые подразделения уже сейчас. Координирует эту работу и проект в целом мой заместитель Наталья Калмыкова. Благодарен партнерам за поддержку в войне", — подытожил Рустем Умеров.

Напомним, 15 сентября 2023 года сообщалось, что Бельгия подготовила первую партию модернизированных бронемашин М113 для Украины. Боевые машины благодаря специалистам компании John Cockerill Defense должны были получить соответствующее оснащение системы вооружения с дистанционным управлением и элементами для установки пулеметов калибра 12,7-мм или 7,62-мм.

21 июня 2023 года стало известно, что Португалия передаст Украине новую партию БТР M113 и прицепных гаубиц калибра 105 мм. Новая партия вооружений поступит в добавок к 180 тоннам боеприпасов 155-мм калибра и пяти бронированным машинам медицинской помощи М577.