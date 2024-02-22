"Уже прибули в Україну": ЗСУ отримали від партнерів бронетранспортери М113, — Умєров (фото)

За словами міністра оборони, евакуаційні бронемашини незабаром будуть передані в бойові підрозділи для евакуації поранених. Також ЗСУ очікує ще сотні подібних від союзників найближчим часом.

Related video

Західні партнери продовжують допомагати Україні в боротьбі з російськими окупантами. Цього разу бійці ЗСУ отримали важливі бронетранспортери M113. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони 22 лютого.

Цей вид техніки необхідний на лінії фронту для того, щоб евакуювати поранених бійців з поля бою. Незабаром партнери нададуть Україні ще сотні подібних бронетранспортерів.

"Десятки цих евакуаційних бронемашин уже прибули в Україну. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом. Вдячний партнерам за підтримку у війні", — заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Україна отримала від партнерів бронетранспортери М113 для евакуації поранених Фото: Міноборони України Україна отримала від партнерів бронетранспортери М113 для евакуації поранених Фото: Міноборони України

Звідки саме прибула ця партія допомоги — невідомо, проте раніше низка країн заявляла про свої наміри здійснити поставки. Техніка на гусеничному ходу має велику прохідність, зокрема в умовах бездоріжжя. Відповідно, вона вкрай ефективна в процесах, які стосуються евакуації поранених людей з поля бою.

"Бронемашини для евакуації поранених передаємо в бойові підрозділи вже зараз. Координує цю роботу і проєкт загалом моя заступниця Наталя Калмикова. Вдячний партнерам за підтримку у війні", — підсумував Рустем Умєров.

Нагадаємо, 15 вересня 2023 року повідомлялося, що Бельгія підготувала першу партію модернізованих бронемашин М113 для України. Бойові машини завдяки фахівцям компанії John Cockerill Defense мали отримати відповідне оснащення системи озброєння з дистанційним управлінням та елементами для встановлення кулеметів калібру 12,7-мм або 7,62-мм.

21 червня 2023 року стало відомо, що Португалія передасть Україні нову партію БТР M113 і причіпних гаубиць калібру 105 мм. Нова партія озброєнь надійде на додачу до 180 тонн боєприпасів 155-мм калібру і п'яти броньованих машин медичної допомоги М577.