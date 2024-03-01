Немецкий фрегат по ошибке выпустил две ракеты по американскому БПЛА MQ-9 в Красном море

Американскому беспилотнику повезло, поскольку оборудование корабля "дало сбой", и две ракеты упали в море.

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С момента прибытия в Красное море несколько дней назад фрегат Бундесмарины Hessen как только прибыл в Красное море 27 февраля уничтожил два беспилотника хуситов, запущенных вблизи зоны его патрулирования. Вместе с тем корабль выпустил две зенитные ракеты по американскому беспилотнику MQ-9 Reaper после безуспешной попытки его идентифицировать. Об этом сообщает издание Spiegel.

Авторы материала ссылаются на Минобороны Германии, где якобы сообщили, что фрегат открыл огонь, потому что ни один из его союзников не сообщил о присутствии разведывательного беспилотника США в этом районе. При чем MQ-9 остался цел только благодаря тому что оборудование "дало сбой", и две ракеты упали в море.

Военные чиновники отмечают, что этот инцидент показывает необходимость улучшения координации между различными дружественными миссиями, действующими в Красном море.

Фрегат Hessen

Отправившийся из Германии 8 февраля фрегат Hessen является одним из трех класса F124 Sachsen, состоящих на вооружении флота ФРГ. Вступивший в строй в 2006 году, этот 143-метровый корабль водоизмещением 5800 тонн также является одним из лучших по вооружению в немецком флоте.

Его вооружение состоит из 76-мм пушки от итальянской Oto Melara, системы вертикального пуска VLS Mk41 с 32 шахтами, двух противокорабельных пусковых установок Harpoon, двух торпедных аппаратов, вооруженных МU 90, а также двух систем CIWS RAM, каждая из которых вооружена 21 ракетой малой дальности.

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VLS фрегата содержат зенитную ракету средней дальности SM-2 Block III с дальностью действия до 160 км, а также зенитные ракеты RIM-162 ESSM с дальностью до 50 км.

Наблюдение обеспечивает высокопроизводительная РЛС дальнего действия Thales SMART-L в сочетании с РЛС наблюдения и наведения APAR. В области противолодочной борьбы этот ряд датчиков дополняет носовой гидролокатор STN Atlas DSQS-24B и инфракрасная система обнаружения IRST.

Ранее сообщалось, что в операции против йеменских повстанцев американский корабль USS Carney впервые в истории применил зенитную ракету SM-6 против баллистической противокорабельной ракеты.