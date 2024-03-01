Німецький фрегат помилково випустив дві ракети по американському БПЛА MQ-9 у Червоному морі

Американському безпілотнику пощастило, оскільки обладнання корабля "дало збій", і дві ракети впали в море.

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З моменту прибуття до Червоного моря кілька днів тому фрегат Бундесмарини Hessen щойно прибув до Червоного моря 27 лютого знищив два безпілотники хуситів, запущені поблизу зони його патрулювання. Водночас корабель випустив дві зенітні ракети по американському безпілотнику MQ-9 Reaper після безуспішної спроби його ідентифікувати. Про це повідомляє видання Spiegel.

Автори матеріалу посилаються на Міноборони Німеччини, де нібито повідомили, що фрегат відкрив вогонь, тому що жоден з його союзників не повідомив про присутність розвідувального безпілотника США в цьому районі. При чому MQ-9 залишився цілим тільки завдяки тому, що обладнання "дало збій", і дві ракети впали в море.

Військові чиновники наголошують, що цей інцидент засвідчує необхідність поліпшення координації між різними дружніми місіями, що діють у Червоному морі.

Фрегат Hessen

Фрегат Hessen, який вирушив із Німеччини 8 лютого, є одним із трьох класу F124 Sachsen, що перебувають на озброєнні флоту ФРН. Цей 143-метровий корабель водотоннажністю 5800 тонн, який був введений в дію 2006 року, також є одним із найкращих за озброєнням у німецькому флоті.

Його озброєння складається із 76-мм гармати від італійської Oto Melara, системи вертикального пуску VLS Mk41 з 32 шахтами, двох протикорабельних пускових установок Harpoon, двох торпедних апаратів, озброєних МU 90, а також двох систем CIWS RAM, кожна з яких озброєна 21 ракетою малої дальності.

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VLS фрегата містять зенітну ракету середньої дальності SM-2 Block III з дальністю дії до 160 км, а також зенітні ракети RIM-162 ESSM з дальністю до 50 км.

Спостереження забезпечує високопродуктивна РЛС дальньої дії Thales SMART-L у поєднанні з РЛС спостереження і наведення APAR. У сфері протичовнової боротьби цю низку датчиків доповнює носовий гідролокатор STN Atlas DSQS-24B та інфрачервона система виявлення IRST.

Раніше повідомлялося, що в операції проти єменських повстанців американський корабель USS Carney вперше в історії застосував зенітну ракету SM-6 проти балістичної протикорабельної ракети.