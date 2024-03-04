"Неплохой план": советник мэра Мариуполя показал сценарий ввода иностранных войск в Украину (карта)

На карте можно увидеть, что войска других государств располагаются на границе с Беларусью, что позволяет привлечь Украине против России больше собственных подразделений.

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Теоретический план присутствия иностранных войск в Украине показал Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя. В Telegram он опубликовал соответствующую карту.

В заметке чиновник назвал предложение креативным. По его мнению, наличие подразделений других государств ограничат действия или заставят быстро повышать ставки Кремля.

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НАТО не готово направить войска в Украину: спикер польского Сейма — о предложении Макрона

"Достаточно посмотреть и услышать дуплет синхронных заявлений участников "оси зла" Китая и Турции, что пора садиться за переговоры. После разговоров с Кремлем. Не зря все это", — рассказал автор сообщения.

На карте можно увидеть, что войска других государств располагаются на границе с Беларусью. Кроме сдерживания на севере, Силы обороны высвобождают резервы с границы, которые могут быть эффективно задействованы на Востоке и Севере. Это уже сформированные и обученные части, поэтому России придется снова оперативно решать вопрос усиления и мобилизации.

"Выглядит, как теоретически неплохой план. К сожалению, пока теоретический. Но, я бы сконденсировался именно на его продвижении именно сейчас", — заявил он.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Экс-командир "Азова" Максим Жорин также прокомментировал такую вероятность. Он считает, что лучший вариант для привлечения иностранного контингента — это взятие под контроль украино-белорусской границы, что дало бы ВСУ возможность освободить часть своих сил для более активных участков фронта.

Войска НАТО в Украине — заявление Макрона

Во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.

В ответ Кремль предупредил о неизбежности прямого вооруженного конфликта между Российской Федерацией и блоком НАТО, если военные Альянса появятся на территории Украины.

Уже 4 марта президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция в ближайшее время не отправит свои войска в Украину. Он отметил, что началась дискуссия по этому вопросу. По его словам, стоит подумать, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории.

Напомним, 16 февраля Украина и Франция подписали соглашение о гарантиях безопасности. Известно, что в подписанном между государствами соглашении закреплены конкретные сроки поддержки, которая продлится в течение 10 лет действия договора.