"Непоганий план": радник мера Маріуполя показав сценарій введення іноземних військ до України (карта)

На мапі можна побачити, що війська інших держав розташовуються на кордоні з Білоруссю, що дозволяє залучити Україні проти Росії більше власних підрозділів.

Related video

Теоретичний план присутності іноземних військ в Україні показав Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. В Telegram він опублікував відповідну мапу.

У дописі посадовець назвав пропозицію креативною. На його думку, наявність підрозділів інших держав обмежать дії або примусять швидко підвищувати ставки Кремля.

Важливо

НАТО не готове направити війська в Україну: спікер польського Сейму — про пропозицію Макрона

"Достатньо подивитись та почути дуплет синхронних заяв учасників "осі зла" Китаю та Туреччини, що пора сідати за перемовини. Після розмов з Кремлем. Не дарма все це", – розповів автор допису.

На мапі можна побачити, що війська інших держав розташовуються на кордоні з Білоруссю. Окрім стримання на півночі, Сили оборони вивільняють резерви з кордону, які можуть бути ефективно залучені на Сході та Півночі. Це вже сформовані та навчені частини, тому Росії доведеться знову оперативно розв'язувати питання посилення та мобілізації.

"Виглядає, як теоретично непоганий план. На жаль, поки теоретичний. Але, я би сконденсувався саме на його просуванні саме зараз", – заявив він.

Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Екскомандир "Азову" Максим Жорін також прокоментував таку ймовірність. Він вважає, що кращий варіант для залучення іноземного контингенту — це взяття під контроль україно-білоруського кордону, що дало б ЗСУ можливість звільнити частину своїх сил для активніших ділянок фронту.

Війська НАТО в Україні – заява Макрона

Під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість введення західних військ в Україну. У разі ухвалення такого рішення, ці солдати участі в бойових діях не братимуть.

У відповідь Кремль попередив про неминучість прямого збройного конфлікту між Російською Федерацією та блоком НАТО, якщо військові Альянсу з'являться на території України.

Вже 4 березня президент Емманюель Макрон заявив, що Франція найближчим часом не відправить свої війська до України. Він зазначив, що почалася дискусія щодо цього питання. За його словами, варто подумати, що можна зробити, аби підтримати Україну, особливо на українській території.

Нагадаємо, 16 лютого Україна та Франція підписали угоду про гарантії безпеки. Відомо, що в підписаній між державами угоді закріплено конкретні терміни підтримки, яка триватиме протягом 10 років дії договору.