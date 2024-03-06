Боец ВСУ "сливал" данные о перемещении побратим и пытался сбежать в Приднестровье (фото)

В районе Бахмута Донецкой области российский агент "сливал" врагу информацию о базировании и перемещении ВСУ возле передовой. Данные он передавал через чат-бот, рассказали в СБУ.

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Житель Днепропетровской области, который оказался агентом Российской Федерации, мобилизовался в ряды ВСУ. Его задержали спецназовцы при попытке сбежать в Приднестровье. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Служба безопасности предотвратила побег из Украины агента РФ, который собирал разведданные о Силах обороны на восточном фронте", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что задержали агента РФ, когда тот готовился пересечь пограничную реку, используя гидрокостюм и ласты.

Задержан агент РФ Фото: СБУ

Житель Днепропетровской области в середине "нулевых" закончил Московский государственный университет и получил диплом юриста. Во время учебы мужчину заметили российские спецслужбы, однако после выпуска и возвращения в Украину он не осуществлял разведывательной активности в пользу России.

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Однако в 2023 году он обратился в военкомат и мобилизовался в одну из бригад ВСУ. В результате его отправили на позиции украинских бойцов в район Бахмута Донецкой области. Будучи на Донбассе, агент РФ начал "сливать" противнику информацию о местах базирования и перемещения украинских подразделений у передовой. В частности, информацию он передавал во вражеский чат-бот, который администрируют представители военной разведки РФ.

"После нескольких сеансов связи с российской спецслужбой ее агент, понимая неотвратимость наказания, сбежал из района базирования своего подразделения. Затем он на такси добрался до приграничья Винницкой области, чтобы оттуда попасть в непризнанное Приднестровье", — рассказали в СБУ.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ — ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 22 февраля стало известно, что СБУ задержала информатора, который сработал со спецслужбами РФ, в Николаевской области. Он собирал разведывательную информацию о перемещении ВСУ морскими и речными маршрутами.

26 февраля директор Агентства реформирования сектора безопасности, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, что Россия могла получить данные о контрнаступлении ВСУ из-за масштабной утечки информации, произошедшей в США в прошлом году.