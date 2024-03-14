Президент Литвы назвал войну России против Украины решающим этапом истории и вспомнил Гитлера

Главу Кремля Науседа сравнил с вождем Третьего рейха Гитлером, поскольку "замирение" землями Чехословакии спровоцировали мировую трагедию.

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Мир в связи с войной России против Украины сейчас на решающем этапе истории. Такое мнение в сервисе микроблогов Х высказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Он отметил, что ни одно из европейских государств сейчас не может быть в безопасности. Политик отметил, что совместная поддержка Запада должна остановить Россию именно в Украине.

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Науседа вспомнил события Второй мировой войны. Президент Литвы отметил, что попытка "замирения" лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера землями Чехословакии привела еще к мировой трагедии.

На этот раз, по мнению литовского лидера, глава Кремля Владимир Путин также будет придерживаться той же парадигмы, поскольку на странах Балтии или Польши он останавливаться не собирается.

Война России против Украины и заявления Науседы

Президент Литвы Гитанас Науседа в разговоре с журналистами в Париже заявил, что разговоры о том, чтобы отправить иностранные войска в Украину продолжаются, и Западу необходимо перестать рисовать "красные линии". По его словам, он полностью поддерживает дискуссию о том, что, возможно, западные войска отправятся в будущем в Украину для учений. Такую идею одобряют и ее должны дальше обсудить.

В декабре Науседа заявил, Литва допускает возможную агрессию РФ против НАТО, если Запад прекратит помощь Украине. Президент страны Гитанас Науседа уверен, что если ВС РФ не смогут повернуть на передовой все в свою сторону — россияне надолго "застрянут" и не смогут воевать на нескольких фронтах.

В июне Науседа требовал от НАТО гарантий для Украины. Он призвал блок к действиям, ведь Североатлантический альянс регулярно говорит о том, что двери для Киева остаются открытыми, однако пришло время перейти к решительным шагам.

Напомним, 14 марта в ВС ВСУ подтвердили работу ЗРК Patriot на прифронтовых территориях. Для противодействия вражеской тактической авиации Воздушные Силы привлекают все доступные средства и инструменты. Украинские войска пытаются на расстоянии держать самолеты РФ.