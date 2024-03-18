С какими психическими расстройствами мужчину не мобилизуют в ВСУ: полный список

ВВК может определить мужчину непригодным к военной службе с последующим исключением с учета. В случае ограниченной годности — лицо призовут в ВСУ при необходимости.

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В Украине некоторые военнообязанные граждане могут избежать мобилизации из-за определенных заболеваний. Издание "Факты" рассказало о расстройствах психики и поведения, которые освобождают от призыва.

Военнообязанные с проблемами со здоровьем делятся на две категории во время войны — ограниченно годные (их могут призвать при необходимости с ограничением перечня мест и специальностей, по которым будут проходить службу) и непригодные (их снимают с воинского учета).

Также существуют случаи, когда может быть повторно назначено прохождение ВВК через полгода для подтверждения состояния здоровья.

С какими расстройствами психики и поведения не могут мобилизовать

Мужчин могут определить непригодными к военной службе с исключением с учета в случае резко выраженных стойких психических расстройств. Речь идет о:

деменцию, органический амнестический синдром;

расстройства психики, личности и поведения из-за поражения головного мозга или соматической болезни;

синдром зависимости с резкими психическими расстройствами из-за употребления алкоголя, наркотических веществ, медикаментов;

эндогенные психозы с повторяющимися фазами — шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения;

невротические состояния, связанные со стрессом — фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота;

ангиотрофоневроз III-IV стадии;

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций, связанные с расстройствами потребления пищи и со злоупотреблением веществами, не вызывающими зависимость;

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте — параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические;

расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;

специфические расстройства речи и речи, способностей к обучению, двигательной функции;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

В более легких случаях с кратковременными и незначительными болезненными проявлениями человек признается ограниченно годным, а потому может быть призван в ВСУ.

Напомним, адвокат Илья Шипко рассказал, что украинское законодательство не запрещает одновременно призывать на службу нескольких трудоспособных мужчин из одной семьи.

Ранее исполнительный директор сайта по поиску работы Артур Михно заявил, что граждане с высокими официальными должностями могут избежать мобилизации, если будут платить значительные налоги. Он отметил, что в Украине многие мужчины получают зарплату в более 35 тысяч гривен.