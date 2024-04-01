Акустическое оружие РФ: расследователи доказали связь ГРУ с "гаванским синдромом", — The Insider

Расследователи обнаружили группу из восьми агентов ГРУ РФ, которые были рядом с американскими дипломатами во Франкфурте. После этого люди почувствовали ряд симптомов "гаванского синдрома".

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Главное разведывательное управление Минобороны России направляло группу агентов в страны, где впоследствии у дипломатов США выявляли "гаванский синдром". Пострадавшие узнали российских агентов. Кроме того, о разработке акустического оружия свидетельствуют определенные документы. Какие доказательства преступлений ГРУ отыскала команда расследователей, рассказали на портале The Insider.

Журналисты портала провели расследование, к которому присоединились еще два издания — 60 minutes и Der Spiegel. Совместно они выяснили, как агенты ГРУ доводят до инвалидности американских дипломатов, начиная с 2014 года. Об этом свидетельствуют перемещения членов спецгруппы 29155 и документы, связанные с так называемым "акустическим оружием".

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"Гаванский синдром" — набор симптомов, которые обнаружили у работников ряда посольств США (впервые — в Гаване). В частности, они чувствовали головокружение, дезориентацию, приступ паники и тошноты, странные звуки. Симптомы появлялись внезапно, а последствия оставались надолго: "затуманенное сознание, проблемы с концентрацией, потеря равновесия на ровном месте, гиперакузия (чувствительность к звукам), проблемы со сном", — говорится в расследовании.

Действия ГРУ РФ — агенты Петров, Боширов и другие

Расследователи выяснили, появлялись ли агенты ГРУ рядом с пострадавшими дипломатами. Предыдущие расследования показали, что агенты перемещаются не под своими именами, но действуют похоже. Например, приезжают группой, арендуют машину, приезжают в страну и город, где планируют действовать.

Имея перечисленные ориентиры, установили четыре случая, когда по Европе и Азии путешествовали российские агенты. Среди них обнаружили двух человек, которые уже фигурировали в российских преступлениях. В частности — агенты "Петров" и "Боширов". Эти мужчины стали известны после отравления семьи Скрипалей в Лондоне: они, якобы как туристы, находились в Солсбери и "любовались" шпилем местного собора. Однако в 2014 году эти же люди, а также группа других членов подразделения 29155, прибыли во Франкфурт. После этого визита "гаванский синдром" проявился у сотрудников американского посольства.

Действия ГРУ РФ — маршрут Петрова и Боширова Фото: The Insider Действия ГРУ РФ — события во Франкфурте Фото: The Insider

Возглавлял группу российских агентов Егор Гордиенко, — указали расследователи. Его лицо узнала одна из пострадавших лиц, которая заявила, что при взгляде на фото ее самочувствие ухудшилось.

Действия ГРУ РФ — Егор Гордиенко, российский агент Фото: The Insider

В тексте расследования приводятся другие поездки агентов ГРУ: в Китай, в Тбилиси, в Душанбе, Белград. При этом выяснили, что одним из агентов был сын Андрея Аверьянова, командира воинской части 29155 — россиянина, который фигурировал в других преступлениях российской разведки. Отметим, Фокус писал об этих делах: генерал Аверьянов причастен, например, к подрывам оружейных складов в Чехии и диверсиям в других странах ЕС.

Действия ГРУ РФ — агент, сын генерала Аверьянова Фото: The Insider

Акустическое оружие РФ — что известно

The Insider привел объяснения ученых относительно того, возможно ли создать так называемое "акустическое оружие" и как оно может действовать, если таки существует. Ученые объяснили, что микроволновый или акустический импульс может действительно повредить нейроны и миелиновую оболочку нервных клеток. В то же время у людей могут накапливаться негативные последствия длительного воздействия таких импульсов. Среди симптомов — именно те ощущения, которые имели работники посольств США.

Действия ГРУ РФ — влияние акустического оружия Фото: The Insider

Набор симптомов, которые возникают при подобном микроволновом воздействии, похож на симптомы синдрома Минора, — указали журналисты. В то же время именно этот синдром специально исследовался в ГРУ России — в Военно-медицинской академии имени Кирова. В этой академии работает профессор Сергей Чепур, который в свою очередь, является консультантом генерала Аверьянова, — говорится в расследовании.

Также удалось выйти на человека, причастного к разработке "акустического оружия". В частности, получили набор документов, в которых фигурирует гражданин РФ, работников ГРУ и инженер Иван Терентьев. Как выяснилось, среди его наработок — "Потенциальные возможности нелетального акустического оружия при военных (боевых) действиях в городе".

Действия ГРУ РФ — информация о разработке акустического оружия Фото: The Insider

Журналисты подытожили, что собрали данные, свидетельствующие о связи агентов ГРУ РФ с атаками на американских дипломатов. Объяснили, что цель таких атак, которые не приводили к смерти, а лишь к увечьям — повлиять на работников посольств, чтобы они не хотели заниматься российскими вопросами.

Отметим, агенты Петров и Боширов фигурировали в других расследованиях. В частности, эти работники ГРУ были причастны к организации покушений на президента Украины Владимира Зеленского — рассказывается в расследовании Bellingcat. Кроме того, они появлялись в Чехии незадолго до того, как там взорвались склады со снарядами.

Напоминаем, в РФ продолжают обвинять Украину в теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Следственный комитет опубликовал заявление, в котором в событии обвиняют украинские спецслужбы. Кроме того, согласно данным российских следователей, террористам якобы должны были заплатить деньги с "украинских криптокошельков".