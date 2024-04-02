40 тысяч уклонистов в области: почему ТЦК объявляют в розыск военнообязанных

Мужчин, которые игнорируют приглашение в терцентр комплектования, могут задерживать полицейские и приводить в военкомат. Подобные действия правоохранителей — следствие того, что военкомы подали человека в розыск.

Related video

В Ивано-Франковской области на конец 2023 года 36 тыс. военнообязанных объявили в розыск. За первые месяцы 2024 года в розыск подали еще 4 тыс. человек. О том, почему мужчин будут искать полицейские и о других вопросах мобилизации, один из руководителей областного Территориального центра комплектования и СП Роман Боднар рассказал изданию "Западный курьер".

Бондарь пояснил, что 90% военнообязанных, проживающих в регионе, уже внесены в базу данных "Оберег". Граждане, которые не обновили военно-учетные данные, действительно могут подаваться в розыск.

Важно

Мобилизация в Украине: в полиции рассказали, кого из мужчин будут принудительно доставлять в ТЦК

По словам военкома, в ряде случаев работники Нацполиции имеют право задерживать гражданина и доставлять его в ТЦК. Подобное действие — это административное задержание, — пояснил чиновник.

Во время разговора с журналистами Боднар описал несколько случаев, из-за которых возникают недоразумения и представления в розыск:

выписывание повесток и попытка мобилизации умерших, а также граждан с инвалидностью;

граждане более чем на три месяца выехали за пределы Украины, но не сообщили об этом ТЦК. Теперь их ищут, потому что "юридически они у нас на балансе".

Военкомат не рассказал, на сколько процентов выполняется мобилизации в Ивано-Франковской области. Однако пояснил, что за два года войны ТЦК сформировало шесть батальонов и одну бригаду, которые участвуют в боевых действиях на линии фронта.

Официально не известно, сколько именно украинцев могут быть в розыске в результате действий ТЦК и СП. Если воспользоваться открытыми данными по количеству населения в разных областях Украины, то ориентировочное число лиц в розыске — около 800 тыс. человек (без учета регионов, которые находятся или находились в оккупации).

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, в связи с вторжением РФ, начиная с 24 февраля 2022 года в Украине объявлено военное положениеи всеобщую мобилизацию — соответствующие указы издал президент Владимир Зеленский. С конца 2023 года в Верховной Раде рассматривают законопроект об усилении мобилизации и военной службы. В конце марта 2024 года народные избранники рассмотрели 4 тыс. поправок, внесенных в законопроект. Ориентировочное время финального голосования — апрель, — заявил нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

В Минобороны Украины рассказали, какие новации вводятся новым законом, в случае его принятия. Указывается, что в стране отменяют срочную службу. Вместо этого вводят два вида подготовки к армии. Первый вид — базовая военная подготовка, которая будет происходить в высших учебных заведениях. Второй вид — базовая военная служба, которая будет касаться лиц, не учащихся в вузах. Также отмечается, что до 25 лет мужчин не будут мобилизовать в ВСУ.

Глава комитета по нацбезопасности Федор Вениславский рассказал, какие еще новации ожидают украинцев. По его словам, уклонистов не будут ограничивать в правах: не будут блокировать счета, не будут запрещать управлять авто. По словам нардепа, не будут мобилизовать аспирантов-контрактников, а люди, которые получают вторую специальность, отсрочку потеряют.

Напоминаем, 1 апреля начался процесс демобилизации военных, которые проходили срочную службу на момент начала вторжения РФ.