"Был взрыв": в ВМС ВСУ уточнили детали по уничтожению вертолета Ка-27 (видео)

Российские оккупанты привлекли другие вертолеты и катер "Раптор" для поисковой операции.

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Российский вертолет Ка-27 "взорвался в воздухе". Об этом заявил "Радио Свободе" представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Судьба экипажа неизвестна. Причины пока не установлены.

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"Был взрыв этой машины в воздухе", — пояснил он.

Плетенчук добавил, что продолжается поисковая операция. Привлекли другие вертолеты и катер "Раптор".

"Происходило все это недалеко от Черноморского", — говорит Плетенчук.

Представитель ВМС добавил, что сами события произошли сегодня на рассвете. Представитель считает, что эти события могут свидетельствовать о новой тактике руководства Черноморского флота. Российские оккупанты чаще применить подводную лодку, они так же усиливают воздушную составляющую.

"Чтобы выявлять заранее потенциальные опасности", — добавил спикер.

Уничтожение Ка-27 в Крыму

В Крыму 10 апреля упал российский вертолет Ка-27. Дмитрий Плетенчук заявил, что теперь вертолет сможет посоревноваться с другой пораженной авиацией РФ в "патрулировании побережья". По его словам, на Ми-8 ликвидированная на полуострове "птичка" совсем не похожа, но также имеет транспортное отделение.

Напомним, 26 марта командир ВСУ сбил из противотанкового комплекса вертолет РФ. "Жертвой" ПТРК Javelin стал российский вертолет "Аллигатор". Он работал по украинским позициям, когда осуществленный противотанкистом пуск лишил его шанса приземлиться целым.