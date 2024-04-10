РФ атаковала баллистикой критическую инфраструктуру Одесской области: пострадали железнодорожники

В ОК "Юг" утверждают, что враг пытается уничтожить промышленный потенциал региона, поэтому дважды за сутки атаковал транспортно-логистические объекты.

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Утром 10 апреля, в день освобождения Одессы от нацистских захватчиков, российские войска направили ракеты на Одесскую область. В частности баллистика, запущенная ВС РФ, попала в объекты критической инфраструктуры, в результате чего есть пострадавшие среди работников Одесской железной дороги. Об этом идет речь в сообщении пресс-центра Укрзализныци.

Известно, что пострадавших доставили в медицинские учреждения с ранениями и травмами. Сейчас состояние пострадавших стабильное.

В свою очередь в ОК "Юг" подтвердили факт ракетной атаки по Одесской области. Там отметили, что оккупанты выпустили баллистику с временно оккупированного Крыма.

"Враг не прекращает методический террор Одесской области... Стремясь уничтожить промышленный потенциал региона, российская оккупационная армия нанесла повторный удар по транспортно-логистической инфраструктуре", — заявили военные.

Также в командовании сообщили, что информация о пострадавших не поступала.

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Утром 10 апреля об атаке оккупантов с применением различных видов ракет проинформировали в Силах обороны юга Украины. В частности там отметили, что Силы противовоздушной обороны вели боевую работу. В то же время военные добавили, что это также может быть опасно и призвали жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Враг предсказуемо активизировался в день освобождения Одессы от фашистских захватчиков", — отметили в ОК "Юг".

Около 10:10 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Со временем стало известно о движении ракеты в направлении Одесской области. В течение этого времени в Одессе и области прозвучали минимум три взрыва. В целом же с начала текущих суток оккупанты запустили по Одесской области четыре "Искандера" и две крылатые ракеты.

9 апреля стало известно, что в городе Теплодар Одесской области неизвестные злоумышленники задули сирену воздушной тревоги на крыше одного из домов, использовав монтажную пену. Скорее всего, некоторым местным жителям "мешали громкие звуки".

Также 31 марта Фокус писал, что спикер Украинской добровольческой армии "Юг" и председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал о новой тактике атак российских оккупантов по региону. Речь идет о повторных ударах по ранее атакованным локациям.