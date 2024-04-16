В Турции показали работу ракетной установки MIDLAS на новейшем фрегате F515 Istanbul (видео)

Турецкие военные отмечают, что разработка MIDLAS была значительным шагом для ВМС страны, поскольку установка призвана заменить американский аналог Mk.41 корпорации Lockheed Martin.

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Турецкая компания Roketsan показала кадры пусков управляемой ракеты с установки вертикального запуска MIDLAS на новейшем фрегате ВМС TCG Istanbul (F-515). Видео было опубликовано 15 апреля на странице компании в сети X (Twitter).

В ролике фрагментарно показан процесс подготовки к запуску зенитной ракеты — погрузка боеприпаса в пусковую шахту, выход фрегата в открытое море и непосредственно сам момент пуска.

Фрегат TCG Istanbul в составе вооружения имеет 16-зарядную турецкую универсальную пусковую установку MIDLAS (Milli Dikey Atım Sistemi) для размещения зенитных управляемых ракет серии HISAR-D.

Впервые данная система была испытана в декабре 2022. Практически ее разработка была значительным шагом для Турции в области отечественного вооружения, поскольку MIDLAS должна заменить американскую установку вертикального пуска Mk.41 корпорации Lockheed Martin, которая изначально предназначалась для фрегатов класса Istanbul.

На начальном этапе, отметили турецкие военные, MIDLAS будет использоваться для запуска зенитных ракет Hisar c дальностью применения свыше 25 км. А в перспективе установка должна будет работать с ракетами дальностью 100 км.

"В рамках нашего проекта, разработка которого продолжается, ракеты SIPER, SAPAN и ATMACA смогут запускаться с MIDLAS в ближайший период, а в будущем мы будем запускать с MIDLAS и другие управляемые ракеты большой дальности", — заявил президент Агентства оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

Напомним, первые ходовые испытания TCG Istanbul прошли в июне 2023 года. Корабль предназначен для проведения операций по морскому наблюдению и патрулированию, а также для предотвращения потенциальных угроз. Фрегат водоизмещением 3000 т может развивать скорость свыше 29 узлов и имеет современное вооружение:

пусковую установку Milli Dikey Atım Sistemi;

четыре четырехконтейнерные противокорабельные крылатые ракеты большой дальности ATMACA;

76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid;

турецкий 35-мм спаренный зенитный артиллерийский комплекс Aselsan Gokdeniz;

две 25-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Aselsan STOP;

два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата под MK-46 Mod 5 / Roketsan ORKA;

вертолет Sikorsky S-70B Seahawk постоянного базирования в ангаре.

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