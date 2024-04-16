У Туреччині показали роботу ракетної установки MIDLAS на новітньому фрегаті F515 Istanbul (відео)

Турецькі військові зазначають, що розробка MIDLAS була значним кроком для ВМС країни, оскільки установка покликана замінити американський аналог Mk.41 корпорації Lockheed Martin.

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Турецька компанія Roketsan показала кадри пусків керованої ракети з установки вертикального запуску MIDLAS на новітньому фрегаті ВМС TCG Istanbul (F-515). Відео було опубліковано 15 квітня на сторінці компанії в мережі X (Twitter).

У ролику фрагментарно показано процес підготовки до запуску зенітної ракети — завантаження боєприпасу в пускову шахту, вихід фрегата у відкрите море і безпосередньо сам момент пуску.

Фрегат TCG Istanbul у складі озброєння має 16-зарядну турецьку універсальну пускову установку MIDLAS (Milli Dikey Atım Sistemi) для розміщення зенітних керованих ракет серії HISAR-D.

Вперше цю систему було випробувано в грудні 2022 року. Практично її розробка була значним кроком для Туреччини в галузі вітчизняного озброєння, оскільки MIDLAS має замінити американську установку вертикального пуску Mk.41 корпорації Lockheed Martin, яка спочатку призначалася для фрегатів класу Istanbul.

На початковому етапі, зазначили турецькі військові, MIDLAS буде використовуватися для запуску зенітних ракет Hisar c дальністю застосування понад 25 км. А в перспективі установка повинна буде працювати з ракетами дальністю 100 км.

"У рамках нашого проєкту, розробка якого триває, ракети SIPER, SAPAN і ATMACA зможуть запускатися з MIDLAS у найближчий період, а в майбутньому ми запускатимемо з MIDLAS й інші керовані ракети великої дальності", — заявив президент Агентства оборонної промисловості Туреччини Халук Гергюн.

Нагадаємо, перші ходові випробування TCG Istanbul пройшли в червні 2023 року. Корабель призначений для проведення операцій з морського спостереження і патрулювання, а також для запобігання потенційним загрозам. Фрегат водотоннажністю 3000 т може розвивати швидкість понад 29 вузлів і має сучасне озброєння:

пускову установку Milli Dikey Atım Sistemi;

чотири чотириконтейнерні протикорабельні крилаті ракети великої дальності ATMACA;

76-мм універсальну артилерійську установку Leonardo Super Rapid;

турецький 35-мм спарений зенітний артилерійський комплекс Aselsan Gokdeniz;

дві 25-мм дистанційно керовані артилерійські установки Aselsan STOP;

два 324-мм тритрубних торпедних апарати під MK-46 Mod 5 / Roketsan ORKA;

вертоліт Sikorsky S-70B Seahawk постійного базування в ангарі.

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