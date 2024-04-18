РФ за 2023 год использовала на производствах западные станки и их запчасти на $355 млн, — Ермак

Компоненты западных компаний фиксировали на военных производствах, из которых $231,6 млн — это сами станки, а $123,3 — это запчасти к ним.

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Россия за 2023 год на производствах западные станки и их запчасти на $355 млн. Об этом сообщил Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, в Telegram.

Россияне используют западные станки с числовым программным управлением на предприятиях. Это те компании, чьи компоненты фиксировали на военных производствах, из которых $231,6 млн — это сами станки, а $123,3 — это запчасти к ним.

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Новые маршруты из Европы в Азию: как РФ пытается обойти западные санкции, — Bloomberg (фото)

"Также это вопрос о софте для их работы. И вообще, все это — об оружии, которым нас убивают", — сообщил он.

Ермак отметил, что для войск РФ эти технологии важны, поскольку и в дальнейшем позволяют воевать против нашего государства. Он добавил, что без станков Россия не сможет производить вооружение и воевать.

Война РФ против Украины и обход санкций

Европа может сделать все для того, чтобы закрыть лазейки и Россия не смогла больше обходить международные санкции. В то же время, учитывая все, она не хочет этого делать. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал подробности. Он отметил, что у Запада есть все инструменты для того, чтобы ограничения действительно были эффективными, однако сотрудничество с Кремлем на третий год полномасштабной войны продолжается.

Шпионы РФ в Европе, как говорится на YouTube-канале Molfar, в обход санкций налаживают поставки для "Ланцетов". Россиянин Сергей Ступар работает в Словакии, где договаривается о поставках товаров в РФ в обход санкций, в частности о предоставлении инструментов, которые закупает ZALA AERO (производителей БПЛА "Ланцет").

Напомним, 12 апреля DW сообщило, что Евросоюз готовит особый режим санкций против России. По словам журналистов, инициатором такого решения выступили страны Балтии, а также Польша, Чехия, Румыния, Франция, Финляндия и Швеция. Эти государства считают, что есть основания ввести санкции против России по аналогии с ограничениями в отношении Беларуси, Северной Кореи, Венесуэлы или Ирана.