РФ за 2023 рік використала на виробництвах західні верстати та їхні запчастини на $355 млн, – Єрмак

Компоненти західних компаній фіксували на військових виробництвах, з яких $231,6 млн — це самі верстати, а $123,3 — це запчастини до них.

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Росія за 2023 рік на виробництвах західні верстати та їхні запчастини на $355 млн. Про це повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, в Telegram.

Росіяни використовують західні верстати з числовим програмним управлінням на підприємствах. Це ті компанії, чиї компоненти фіксували на військових виробництвах, з яких $231,6 млн — це самі верстати, а $123,3 — це запчастини до них.

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Нові маршрути з Європи в Азію: як РФ намагається обійти західні санкції, — Bloomberg (фото)

"Також це питання про софт для їхньої роботи. І загалом, все це — про зброю, якою нас вбивають", – повідомив він.

Єрмак наголосив на тому, що для військ РФ ці технології важливі, оскільки й надалі дозволяють воювати проти нашої держави. Він додав, що без верстатів Росія не зможе виготовляти озброєння і воювати.

Війна РФ проти України та обхід санкцій

Європа може зробити все для того, щоб закрити лазівки і Росія не змогла більше обходити міжнародні санкції. Водночас з огляду на все, вона не хоче цього робити. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів подробиці. Він наголосив на тому, що у Заходу є всі інструменти для того, щоб обмеження справді були ефективними, однак співпраця з Кремлем на третій рік повномасштабної війни триває.

Шпигуни РФ у Європі, як йдеться на YouTube-каналі Molfar, в обхід санкцій налагоджують постачання для "Ланцетів". Росіянин Сергій Ступар працює у Словаччині, де домовляється про постачання товарів до РФ в обхід санкцій, зокрема про надання інструментів, які закуповує ZALA AERO (виробників БПЛА "Ланцет").

Нагадаємо, 12 квітня DW повідомило, що Євросоюз готує особливий режим санкцій проти Росії. За словами журналістів, ініціатором такого рішення виступили країни Балтії, а також Польща, Чехія, Румунія, Франція, Фінляндія та Швеція. Ці держави вважають, що є підстави запровадити санкції проти Росії за аналогією з обмеженнями щодо Білорусі, Північної Кореї, Венесуели або Ірану.