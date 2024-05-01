Поставки снарядов Украине и Израилю истощили запасы: Пентагон озвучил свои потребности

В Минобороны США надеются пополнить собственные запасы различных боеприпасов, чтобы избежать рисков для национальной безопасности. Однако многие компании ВПК ушли с рынка, поэтому наращивание темпов производства снарядов займет годы.

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Американские военные дали оценку сложившейся ситуации с боеприпасами после больших поставок вооружения Украине, Израилю и Тайваню. Согласно данным Пентагона, в некоторых случаях эти запасы уже были существенно снижены, иногда опускаясь ниже минимальных требований, поэтому в Минобороны готовы принимать сложные решения, чтобы не допустить в этом контексте рисков для национальной безопасности. О том, как в США намерены справится с проблемой дефицита боеприпасов, рассказали 30 апреля обозреватели Defense News.

Помимо Израиля, администрация президента Джо Байдена отправила значительное количество военной техники в Украину с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. Кроме того, отмечают обозреватели, США также увеличивают поставки оружия в Тайвань в попытке предотвратить возможную атаку Китая на остров.

Риски для национальной безопасности

Пентагон в то же время подчеркивает, что наличие достаточных запасов вооружений является ключевым аспектом национальной безопасности. Как рассказал один из конгрессменов, нехватка боеприпасов отчасти является симптомом хронической проблемы, поскольку Пентагон в годовых бюджетах пренебрегает их закупками в пользу таких платформ, как корабли или самолеты

Впрочем, ограничения на американскую промышленную базу, включая нехватку рабочей силы и перебои в цепочке поставок, приводят и к задержкам в поставках оружия. Со временем низкие заказы привели к тому, что некоторые компании ушли с рынка, что, в свою очередь, уменьшило количество предприятий, которые будут производить эти боеприпасы, и скорость, с которой они сходят с конвейера.

"Есть очень мало мест, где у нас есть то, что можно назвать избыточными запасами. Вопрос только в том, насколько велик риск, который мы хотим принять в наших собственных военных планах", — отметил старший советник аналитического центра Center for Strategic and International Studies Марк Кансиан.

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Учитывая ситуацию, американские аналитики пришли к выводу, что в случае конфликта с Китаем, США могут быстро исчерпать запасы определенных боеприпасов, а точнее менее чем за неделю. Речь идет о высокоточных боеприпасах дальнего радиуса действия. Так республиканец Майк Галлахер впоследствии сообщил, что весной прошлого года американские запасы противокорабельных ракет дальнего радиуса действия составляли 250 единиц, а для конфликта с Китаем потребуется не менее 1 000.

Пути решения

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что некоторые подрядчики заставляют сотрудников работать в дополнительные смены, чтобы поддерживать темпы производства боеприпасов — это свидетельствует о нехватке рабочей силы на промышленной базе.

Тем не менее Пентагон все же надеется, что закон о внешней помощи позволит ему продолжить масштабные поставки оружия в дружественные страны. Этому также способствует принятый пакет военной помощи Украине на сумму около 61 млрд долларов.

"Чем дальше мы продвигаемся в этом направлении и получаем дополнительные мощности, тем больше оборонно-промышленная база наращивает темпы", — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.

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Авторы материала также сослались на бывшего сотрудника Пентагона, который отметил, что в Минобороны обычно готовы рисковать уровнем запасов боеприпасов больше, чем в других областях, ожидая, что Конгресс быстро профинансирует усилия по пополнению запасов. Но даже в случае быстрых шагов со стороны законодателей, для наращивания запасов необходимы годы.

"Как мы заметили с Украиной, когда мы пытаемся вернуть вооружение обратно в наши собственные запасы, требуется два-три года, чтобы мы даже восполнили то, что мы предоставили, даже если это модернизированная система", — сказал чиновник Пентагона.

Напомним, США готовят пакет военной помощи Украине, заключая контракты на сумму до 6 млрд долларов на поставку оружия и оборудования для ВСУ. Пакет является частью финансирования Украины в размере 61 млрд долларов, ранее подписанного президентом Джо Байденом.