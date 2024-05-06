Прозвучало четыре взрыва: ВС РФ атаковали Сумы, в регионе масштабный блэкаут

По словам главы Сумской ОГА Алексея Дрозденко, после атаки БПЛА типа Shahed объекты критической инфраструктуры в городе переводят на резервное питание. Также в Сумах развернули пункты несокрушимости.

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Ночью 6 мая Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Сумы с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Под удар попали объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Алексей Дрозденко в своем Telegram-канале.

"В связи с массированной атакой шахедов на город, объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание", — сказал Алексей Дрозденко.

Он отметил, что резервным питанием в полном объеме будут обеспечены водоснабжение и врачи. Кроме этого, в городе разворачивают пункты несокрушимости.

Позже он отметил, что в Сумах начали работы по восстановлению энергетики, свет возвращаться пошагово.

В Сумской ОГА сообщили, что также ночью оккупанты нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сумской области.

"На местах работают все необходимые службы. Ведутся восстановительные работы. Последствия атаки уточняются", — говорится в сообщении.

В "Суспільному" отметили, что свет исчез не только в Сумах, но и частично в Лебедине, Белополье и Ахтырке. Более того, журналисты рассказали, что в Сумах ночью прогремело четыре взрыва.

Напомним, 5 мая министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в течение последних месяцев ситуация в украинской энергосистеме сложная из-за массированных обстрелов Вооруженных сил Российской Федерации. По его словам, убытки оцениваются более чем на миллиард долларов.

В тот же день стало известно, что военные РФ атаковали Славянскую ТЭС с помощью РСЗО "Смерч". В результате был поврежден ряд объектов на ее территории.